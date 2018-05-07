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    «Леганес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 мая

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    Футболисты «Леганеса»
    Футболисты «Леганеса»
    twitter.com/cdleganes
    Закрывать 36-й тур испанской Примеры будут «Леганес» и «Леванте». Встреча, которая пройдет на «Бутарке», состоится 7 мая и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Леванте».

    «Леганес»

    «Огурцы» за 3-и тура до конца чемпионата Испании расположились на 15-й строке в турнирной таблице, имея после 35-ти матчей в своем активе 40-к очков. Они обезопасили себя от понижения в классе.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Футболисты Асьер Гаритано в последних 6-ти матчах Ла Лиги завоевали всего лишь 4-е пункта. В 32-м туре «Леганес» на своем поле переиграл «Сельту» со счетом 1:0, а в 34-м сыграл дома с «Депотиво» — 0:0.

    В остальных 4-х встречах клуб из пригорода Мадрида уходил с поля побежденным. Уступил на своей арене «Валенсии» (0:1), а также в гостях «Барселоне» (1:3), «Вильярреалу» (1:2) и «Реалу» (1:2).

    Ближайшие события

    В этом сезоне в домашних матчах «огурцы» одержали 8-мь побед, 4-е раза играли вничью и 5-ть поединков проиграли, разница мячей — 16:14.

    Не сыграет в этой игре дисквалифицированный полузащитник Габриэль (29/5).

    «Леванте»

    Подопечные Хуан Рамона Лопеса Муньиса имеют такое же количество очков, как и их предстоящий соперник, но находятся на 2-е строчки ниже из-за худшей разницы мячей.

    «Лягушки», после поражения от мадридского «Атлетико» в 32-м туре со счетом 0:3 в гостях, затем выдали серию из 3-х побед кряду.

    Сначала обыграли на родной арене «Малагу» (1:0), потом в гостях одолели «Атлетик» из Бильбао (3:1), а в 35-м туре переиграли «Севилью» (2:1) дома. Примечательно, что за последние 9-ть поединков чемпионата «Леванте» проиграл только в одном матче.

    1,58победа «Леганеса» с форой (0)

    Гостевые игры этого сезона принесли клубу из Валенсии 3-и виктории, 7-мь ничейных результатов и 7-мь поражений, разница мячей — 14:26.

    В лазарете команды находятся защитник Тоно (12/0), полузащитник Шейх Дукуре (19/1) и нападающий Алекс Алегриа (9/0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Леганес», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,15.

    2,02обе забьют: да

    За успех «Леванте» предлагают 3,80, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

    Оппоненты лишены турнирной мотивации, поэтому, в этом поединке отдадим предпочтения хозяевам. Поставим на их победу с форой (0) за 1,58. Также можно еще поставить на то, что обе команды смогут забить за 2,02.

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