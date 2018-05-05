«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая

«Эвертон»

Близок локоток... Команда дяди Сэма всего в шести очках от квалификации в Лигу Европы. Однако даже если «Бернли» проиграет оставшиеся два матча, разница голов не позволит «Эвертону» занять седьмое место.

В последних семи матчах «ириски» проиграли всего раз – «Манчестер Сити» (1:3). При этом добыл четыре победы. Однако самым значимым матчем серии вряд ли будет одна из «викторий». Скорее всего, Сэм Эллардайс больше остальных ценит ничью с «Ливерпулем» в 33-м туре АПЛ.

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Пусть «Эвертон» потревожил Кариуса лишь одним ударом за всю игру, пусть «Ливерпуль» имел ощутимое преимущество по контролю мяча (62% на 38%), но не пропустить от такой забивной команды многого стоит. Даже с оговоркой, что команда Юргена Клоппа намеренно отдыхала перед матчем в ЛЧ.

«Саутгемптон»

Команда Марка Хьюза еще имеет шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас у нее 32 очка и три матча для пополнения «казны». Но, скорее всего, «Саутгемптон» покинет Премьер-лигу по истечении сезона.

Дело в том, что ближайший конкурент в борьбе за выживание — «Суонси» — тоже имеет в запасе три игры, но при этом все они – против команд из зоны вылета.

«Святые» же в последнем туре будут принимать чемпиона Англии. И, зная подход Гвардиолы, утверждаем, что футболисты «Сити» не будут играть вполноги.

По результатам. За последние десять матчей в АПЛ «Саутгемптон» выиграл всего два раза: 3:2 у «Вест Бромвича» и 2:1 у «Борнмута». Обе победы были одержаны, что называется, на характере.

Прогноз

3,20«Х»

Поскольку особой мотивации у «Эвертона» нет, от дяди Сэма вполне можно ожидать резервный состав. Но, по нашему мнению, «Саутгемптон» не сможет вполне воспользоваться таким подарком. Максимум, чего «святым» удастся достичь – это ничья.

Но поскольку «ириски» дома пропускают мало и выдают преимущественно матчи на ТМ 2,5, а «Саутгемптон» занимает предпоследнее место в АПЛ по точности ударов, можем предположить, что ничья будет «низовой». Итак, ставим на «Х» за 3,20.

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