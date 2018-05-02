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    «Насьональ Монтевидео» — «Сантос». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 2 мая

    Латинская Америка
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    Футболисты «Насьональ Монтевидео»
    Футболисты «Насьональ Монтевидео»
    twitter.com/nacional
    В среду, 2 мая, «Насьональ Монтевидео» на своем поле примет бразильский «Сантос» в рамках 5-го тура группового раунда Кубка Либертадорес. Встреча начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Насьональ Монтевидео» — «Сантос».

    «Насьональ Монтевидео»

    «Трехцветные» после первого круга в своей группе расположились на 2-й строке, имея в своем активе 5-ть очков. Они только на один балл опережают команды с 3 и 4-й строки, а от лидера отстают на 4-е пункта.

    Стартовала уругвайская команда в своем квартете с ничьей на своем поле с аргентинским «Эстудиантесом» (0:0). Затем в Бразилии проиграли предстоящему сопернику со счетом 1:3.

    Потом поделили очки с перуанским «Реал Гарсиласо» — 0:0 в гостях, а начали второй круг разгромом на родной арене коллектива из Перу со счетом 4:0.

    Ближайшие события

    «Насьональ Монтевидео» лидирует в чемпионате Уругвая. После 14-ти поединков подопечные Александера Медина опережают ближайшего преследователя на 5-ть пунктов.

    На внутренней арене «карманы» имеют 8-матчевую серию без поражений.

    «Сантос»

    Футболисты Жаира Вентуры лидируют в свое квартете. После 4-х поединков они набрали 9-ть очков и опережают предстоящего соперника на 4-е балла.

    В первом туре группового этапа КЛ «Сантос» на выезде проиграл перуанскому «Реал Гарсиласо» со счетом 0:2. Затем «рыбы» выиграли 3-и игры кряду.

    Сначала на своем поле одолели «Насьональ Монтевидео» (3:1), а потом в 2-х матчах переиграли аргентинский «Эстудиантес» — 1:0 в гостях и 2:0 дома.

    2,07обе забьют: да

    В чемпионате Бразилии «черно-белые» провели только 2-а поединка. Один матч выиграли и один проиграли. С 3-я очками на данный момент они занимают 10-е место в турнирной таблице.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Насьональ Монтевидео» — 2,30, победа «Сантоса» — 3,40, ничья – 3,15.

    Бразильцы уже почти решили вопрос выхода в следующий раунд соревнований, а уругвайцы только в прошлом туре одержали первую победу в группе и включились в борьбу за выход в плей-офф.

    В этом сезоне КЛ «Насьональ Монтевидео» еще не проигрывал на своем поле и даже не пропускал. Поэтому, в этой игре рискнем поставить на то, что обе команды смогут забить.

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