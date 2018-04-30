«Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля

«Ахмат»

Грозненская команда за 3-и тура до окончания чемпионата России находится на 10-й строке в турнирке. В 27-ми поединках она заработала 34-и балла. Прямой вылет «Ахмату» не грозит, а вот до зоны переходных матчей — 3-и очка.

За 3-и крайних встречи «волки» заработали 7-мь пунктов, пропустив только один гол в этих играх. В 25-м туре на своем поле одолели «Тосно» со счетом 1:0.

Затем в Москве устояли в поединке с «Локомотивом» (0:0), а в последнем туре сенсационно обыграли в столице «Спартак» — 3:1.

«Ахмат» в этом сезоне на своем поле одержал 6-ть побед, 4-е матча свел вничью и столько же проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:13.

«Урал»

«Урал» опережает своего предстоящего соперника на 2-а очка и находится на 2-е строки выше. В 27-ми встречах «оранжево-чёрные» заработали 36-ть баллов. От зоны переходных матчей они оторвались на 5-ть пунктов.

«Шмели» на данный момент имеют 5-ти матчевую серию без поражений. В этой серии они выиграли 3-и игры и 2-е сыграли вничью.

Поделили очки с «Рубином» (1:1) дома и «Тосно» (2:2) на выезде. Переиграли московский «Спартак» (2:1) на своем поле, а также в гостях «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Анжи» (1:0) в последнем туре.

В гостях в этом сезоне «уральцы» смогли добыть 4-е победы, столько же сыграли вничью и 5-ть встреч проиграли, разница мячей — 14:15.

3,80Х

В 4-х последних матчах между собой в Грозном оппоненты обменялись победами и 2-а раза делили очки.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ахмат», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,73.

За успех «Урала» предлагают 5,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,80.

В предстоящем поединке встретятся примерно равны по силе коллективы, которые еще не решили вопрос непопадания в опасную зону. Очки нужны обоим командам, рискнем предположить, что оппоненты их поделят. Ставим на ничью за 3,80.

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