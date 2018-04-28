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    Прервет ли «Анжи» свою незабивную серию?

    «Арсенал» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 апреля

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    Футболисты «Арсенала»
    Футболисты «Арсенала»
    В субботу, 28 апреля, тульский «Арсенал» на своем поле примет махачкалинский «Анжи» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Анжи».

    «Арсенал» Тула

    За 3-и тура до окончания чемпионата «оружейники» с 36-ю очками занимают 7-ю строку в турнирной таблице. Они ниже 6-й «Уфы» и выше 8-го «Урала» только по дополнительным показателям.

    «Канониры» в последних 5-ти встречах российского первенства смогли выиграть только одну игру. В 25-м туре «пряники» на родной арене одолели «Уфу» со счетом 2:1.

    2-а поединка проиграли — в Москве «Динамо» (1:2) и в Краснодаре одноименной команде (0:3). Также 2-а матча свели вничью с «Ростовом» (2:2) и в последнем игровом дне с «Зенитом» (3:3).

    Ближайшие события

    В этом сезоне на своем поле подопечные Миодрага Божовича набрали 22-а очка из 36-ти общих. Выиграли 6-ть поединков, 4-е свели вничью и 3-и проиграли, разница мячей — 15:12.

    В лазарете команды уже давно находится травмированный полузащитник Александру Боурчану, а хавбек Игорь Горбатенко будет отбывать дисквалификацию.

    «Анжи»

    Футболисты Вадима Скрипченко находятся выше «Тосно», который расположился в зоне прямого вылета, только по дополнительным показателям. В 27-ми матчах РФПЛ «жёлто-зелёные» заработали 24-е балла.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После домашней победы в 23-м туре над «Тосно» (2:0), «орлы» выдали серию их 4-х поединков без побед. Сначала «Анжи» в гостях расписал мировую с «Краснодаром» — 1:1, а затем проиграл 3-и встречи кряду.

    Началась серия из поражений на родной арене в матче против столичного «Спартака» (1:4), потом минимально «жёлто-зелёные» проиграли «Зениту» (0:1) в гостях и с таким же результатом в последнем туре «Уралу» на своем поле.

    На выезде в этом сезоне махачкалинцы выиграли только в одной встрече, 4-е раза сыграли вничью и 8-м матчей проиграли, разница забитых и пропущенных — 11:26.

    1,94обе забьют: да

    В прошлом сезоне «Арсенал» в Туле обыграл «Анжи» со счетом 1:0, а в первом круге «орлы» одолели «канониров» — 3:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка «Арсенал», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,30.

    За успех «Анжи» предлагают 3,50, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

    «Канониры» практически решили вопрос сохранения прописки в элите российского футбола и в еврокубки им уже не попасть, поэтому команда в оставшихся матчах будет играть в свое удовольствие.

    «Орлы», в отличии от своего оппонента, ведут борьбу с «Тосно» за 14-ю строку, которая позволит команде взять участие в переходных матчах.

    Рискнем предположить, что в предстоящем поединке соперники продемонстрируют атакующий футбол и смогут обменяться забитыми мячам.

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