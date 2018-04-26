ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Выиграет ли «Марсель» у «Ред Булла» с третьей попытки?

    «Марсель» — «Ред Булл». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 апреля

    Лига Европы Марсель Футбол Франции Ред Булл Зальцбург
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Марсель» — «Ред Булл»
    «Марсель» — «Ред Булл»
    racingpost.com
    В четверг, 26 апреля, «Марсель» на своем поле примет «Ред Булл» в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 22:05 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Ред Булл».

    «Марсель»

    Футболисты «Марселя» начали свой путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, в котором победили «Остенде» (4:2 и 0:0). Затем в раунде плей-офф они разобрались с «Домжале» (1:1 и 3:0) и вышли в групповой этап.

    На групповом этапе провансальцы играли с «Ред Буллом», «Коньяспором» и «Виторией». Набрав 8 очков, они заняли второе место и вышли в 1/16 финал.

    Свой путь в матчах на вылет «Марсель» начал с противостояния с «Брагой» (3:0 и 0:1). Затем французская команда победила «Атлетик» (3:1 и 2:1), а в четвертьфинале разобралась с «Лейпцигом» (0:1 и 5:2).

    В чемпионате Франции «Марсель» на данный момент занимает четвертое место, но от второй строчки отстает всего на один балл. В четырех последних матчах он одержал три победы при одной ничьей.

    В лазарете команды находятся Хироки Сакаи, Бубакар Камара и Стив Манданда.

    «Ред Булл»

    «Ред Булл» в раунде плей-офф Лиги Европы обыграл «Вииторул» (3:1 и 4:0), благодаря чему попал в групповой этап.

    Ближайшие события

    В своей группе I австрийцы заняли первое место, опередив «Марсель», «Коньяспор» и «Виторию». При этом команда не потерпела ни одного поражения.

    В 1/16 финала команда из Зальцбурга одолела «Реал Сосьедад» (2:1 и 2:2), после чего разобралась с дортмундской «Боруссией» (2:1 и 0:0). В четвертьфинале подопечные Марко Розе оказались сильнее «Лацио» (2:4 и 4:1).

    В своем национальном первенстве «Ред Булл» уверенно лидирует, имея запас в 11 очков за пять туров до окончания сезона, в котором «быки» потерпели всего два поражения.

    Среди травмированных у «Ред Булла» значится только Кристоф Лайтгеб.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 1,68, победа «Ред Булла» — 5,40, ничья – 4,10.

    1,78Победа «Ред Булла» с форой +1

    Как видим, шансы австрийцев оцениваются довольно низко, хотя на групповом этапе провансальцы сыграли против «быков» очень слабо, проиграв на выезде и сыграв вничью у себя дома.

    Да, в целом французы неплохо играют на своем поле, но мы бы не были так уверены в их триумфе, тем более что в первой игре они вряд ли будут рисковать. Нам кажется, что их устроит даже минимальная победа. Именно поэтому предлагаем присмотреться к ставке «победа "Ред Булла" с форой +1» за 1,78.

    2,26Тотал первого тайма меньше 1

    Все привыкли, что на своем поле «Марсель» играет активно с первых минут. Однако в этот раз ситуация может быть совсем иной, ведь подопечные Руди Гарсии уже знают, насколько надежной может быть оборона соперника. Провансальцы, конечно, постараются взять игру под свой контроль, но вряд ли забьют даже один мяч в первом тайме. Ставка «тотал первого тайма меньше 1» принимается с коэффициентом 2,26.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Забьет ли Роналду в Мюнхене?
  • 4,38
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • высокие
    кэфы
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов