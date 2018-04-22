«Ювентус» – «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля

«Ювентус»

За пять туров до завершения текущего сезона чемпионата Италии «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, где его грядущий соперник является единственной угрозой для завоевания седьмого кряду чемпионского титула команды. Среди пяти ведущих европейских национальных чемпионатов именно в Серии А все еще существует интрига в борьбе за золотые медали, ведь подопечные Массимилиано Аллегри имеют отрыв в четыре очка, который пока не дает оснований говорить, что судьба скудетто уже предрешена. Тем не менее, ситуация изменится, стоит «Старой Синьоре» добиться победы, ибо он вырастет до семи баллов за четыре тура до конца сезона.

Помимо опыта успехов в чемпионской борьбе, солидности состава и целостности игры туринского коллектива, его стоит считать фаворитом поединка еще и потому, что он лишь раз проиграл в предыдущих 30-ти матчах во всех турнирах при пяти ничьих. Более того, это единственное поражение случилось не в итальянском первенстве, а в Лиге чемпионов от «Реала», который, все же, будет несколько мощнее, нежели неаполитанская команда. Также не должна смущать потеря «бьянконери» очков в предыдущем туре против «Кротоне» на выезде (1:1), который состоялся посреди недели, поскольку Аллегри явно держал в уме воскресную битву и поэтому предоставил отдых ряду основных исполнителей.

«Наполи»

Пожалуй, начиная с 2012 года, когда «Ювентус» добыл свое первое скудетто из шести кряду, это впервые, что у него все еще есть реальный конкурент в битве за чемпионский титул на финише розыгрыша Серии А. Отчасти в этом вина самого гранда кальчо, но также не стоит умалять и заслуг «Наполи», который в текущей кампании выглядит стабильнее и более целостно, демонстрируя явный прогресс в своем развитии. Стоит подопечными Маурицио Сарри увезти победу из Турина, как его отставание от лидера сократится до одного очка, что в таком случае создает серьезное давление на конкурента, который в оставшихся четырех матчах сезонах может и дрогнуть.

Нынешняя форма вполне позволяет неаполитанскому коллективу рассчитывать на успех в грядущем матчем, ведь он уступил соперникам лишь раз в предыдущих 10 поединках при трех ничьих. В то же время эти показатели можно трактовать иначе: в пока что последний раз «адзурри» добыли победу на выезде 26 февраля, да и то это был один из аутсайдеров «Кальяри» (5:0), а после того в гостях команда проиграла «Роме» (2:4) и сыграла вничью с «Интером» (0:0), «Сассуоло» (1:1) и «Миланом» (0:0). Не радует тифози «Наполи» и статистика матчей их любимцев против «Старой Синьоры» на ее поле — в последний раз их победа имела место быть в октябре 2009 года.

4,50«Ювентус» выиграет, и обе команды забьют

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,80, а ничья — в 3,10. Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 4,50.

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