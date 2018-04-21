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    Будет ли мстить «Ливерпуль»?

    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 21 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Ливерпуль Календарь АПЛ
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    Джорджиньо Вейналдум
    Джорджиньо Вейналдум
    Goal.com
    35-й тур Премьер-лиги 21 апреля сведет на поле «Хоторнса» местный «Вест Бромвич» и приезжий «Ливерпуль». Стюарт Эттвелл выведет команды на поле в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Ливерпуль».

    «Вест Бромвич»

    Никто не ожидал, что после десятиматчевой безвыигрышной серии (8 поражений) «Вест Бромвич» «грохнет» «Манчестер Юнайтед». Возможно, слово «грохнет» не совсем уместно, так как счет был всего лишь 1:0, но матч-то проходил в «Театре Мечты» – на территории соперника.

    Пусть преимущество было за хозяевами поля, но «дрозды» смогли дать бой: 14-10 по ударам и по 4 попадания в створ у каждой из команд.

    Календарь и таблица АПЛ

    Тем не менее, победа над командой Жозе Моуринью не позволила «Вест Бромвичу» покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, и до спасительного 17-го места остается девять очков. Правда, нужно учитывать, что у 17-го «Суонси» на одну игру меньше.

    «Ливерпуль»

    Осознанная передышка в матче с «Эвертоном» в 33-м туре (0:0) не сильно спутала карты Юргену Клоппу. Немец рассчитывал сэкономить силы на ответный поединок против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Его расчеты полностью себя оправдали: «мерсисайдцы» прошли в полуфинал еврокубка, а ближайшие соперники в чемпионате все равно потеряли очки.

    Ближайшие события

    Отставание от «Манчестер Юнайтед» по-прежнему два очка, и календарь вполне позволяет «Ливерпулю» посоперничать с «дьяволами» за вторую строчку турнирной таблицы.

    До завершения чемпионата только «Челси» выступает серьезным соперником для «красных». Но «мерсисайдцам» может помешать усталость от Лиги чемпионов. Все-таки «Рома» — команда экстра-класса и тоже играет в атакующем ключе, чтотребует повышенной концентрации и большей работы без мяча.

    Прогноз

    После 34-х туров «Вест Бромвич» занимает вторую позицию в АПЛ по количеству заработанных желтых карточек – 63. Но за счет всего одного удаления команда Даррена Мура имеет показатель грубости ниже, чем у «Вест Хэма» и «Уотфорда» (66).

    2,37«Карточки: ИТ1 2-3»

    Последние пять домашних матчей «дроздов» подтверждают их средний показатель желтых за игру (1,85), ведь за этот период «ВБА» получил восемь «горчичников». Но, учитывая тот факт, что «дрозды» дважды в этом сезоне насолили «мерсисайдцам» (выбили их из Кубка и сыграли 0:0 в первом круге), можно предположить повышенную мотивацию «красных».

    Это приведет к большему количеству моментов и борьбы. А значит, подопечные Мура должны будут постоять за себя, что приведет к грубости. Наша ставка – «Карточки: ИТ1 2-3» за 2,37.

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