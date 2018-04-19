«Бетис» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля

«Бетис»

«Бетикос» борются за пятое место, которое дает право участвовать в Лиге Европы. О Лиге чемпионов мечтать не приходится – отставание от «Валенсии» за шесть туров до конца чемпионата слишком большое – 13 очков.

Основная борьба за место в ЛЕ разворачивается между «Бетисом» (52 очка), «Вильярреалом» (48 очков) и «Севильей» (47 очков). Потенциально может подключиться «Жирона» со своими 44-мя очками. Все способствует тому, чтобы именно «гелиополиты» заняли вожделенную пятую строчку.

Календарь ровный: единственный «угол» – это матч против мадридского «Атлетико». Относительно «шероховат» поединок против «Севильи» в предпоследнем туре, но он может уже ничего не решать.

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Игра «Бетиса» тоже позволяет надеяться на положительный исход дележки еврокубкового места – «огурцы» выиграли пять последних поединков.

«Лас-Пальмас»

«Пальмы» откровенно доигрывают сезон и готовятся получать по ногам в Сегунде. После относительных успехов с «Атлетиком» (0:0) и «Барселоной» (1:1) «Лас-Пальмас» проиграл пять следующих матчей из шести.

Если искать хоть какой-то позитив, то можно сказать, что разгром был всего один – от мадридского «Реала» (0:3). И даже в том поединке «желтые» не сложили оружие без боя – они нанесли столько же ударов, сколько и мадридцы (17), только реализация оказалась на порядок хуже.

Именно реализация подвела команду Пако Хемеса в прошлом туре. «Лас-Пальмас» провел ужасный первый тайм против «Реал Сосьедада» на своем поле – всего один удар, и тот мимо.

Зато сам был просто-напросто расстрелян – 20 ударов «басков». Но соперник смог реализовать хотя бы одно из 11-ти попаданий в створ, а «Лас-Пальмас» вообще за всю игру так и не потревожил вратаря «Сосьедада».

Прогноз

1,81«П1 + ТБ 2,5»

«Бетис» — однозначный фаворит. Коэффициент на его победу не подымается выше 1,40. В таком случае можно присмотреться к голам, ведь на своем поле «Бетис» забил 30 голов из 53-х, а «Лас-Пальмас» пропустил на выезде 33 из 64-х.

Тут возникает дилемма: команда Пако Хемеса забивала в последних трех выездных поединках, а коллектив Кике Сетьена наоборот – сохранял свои ворота «сухими» в последних трех домашний матчах. И все-таки некоторая бесшабашность «желтых» может помочь им распечатать ворота «огурцов».

На «обе забьют» коэффициент составляет 1,67. Но мы советуем присмотреться к ставке «П1 + ТБ 2,5» за 1,81. Эта ставка учитывает возможный гол «пальм» и возможный разнос аутсайдера.

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