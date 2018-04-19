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    Календарь сыграет важную роль

    «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 19 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Саутгемптон Календарь АПЛ
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    Марк Олбрайтон
    Марк Олбрайтон
    Sports Illustrated
    В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» 19 апреля примет на «Кинг Пауэр» «Саутгемптон». Стартовый свисток – в 21:45 мск. Прогноз на «Лестер» — «Саутгемптон».

    «Лестер»

    Лидирующая группа в АПЛ оторвалась от остальных команд на довольно внушительное расстояние. Например, «Лестер» отстает от седьмого «Бернли» на девять очков. О еврокубках уже мечтать не приходится, до вылета далеко – как в такой ситуации найти мотивацию? Риторический вопрос…

    Возможно, именно эта абстрактная сфера и помешала «Лестеру» зацепиться за очки в последних двух матчах против «Ньюкасла» и того же «Бернли» (по 1:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Просто объяснить иначе пропущенные голы не получается. К тому же ответные мячи «лисы» забивали под занавес: против «Ньюкасла» — на 84-й минуте, против «Бернли» — на 72-й.

    «Саутгемптон»

    Болельщики «святых» наверняка ходят в печальном настроении. Радоваться нечему: в чемпионате засада и команде Марка Хьюза нужно буквально разорваться, чтобы везде успеть. Ну, или чтоб кошелек был набит, как у «Манчестер Сити» — для качественного усиления.

    Ближайшие события

    Дело обстоит так. «Саутгемптон» отстает от спасительного 17-го места на пять очков, а 22 апреля команде предстоит сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Получается, что «святым» нужно играть на максимум во всех играх.

    Добавляет головной боли Хьюзу и травма полузащитника Стивена Дэвиса. Не будем забывать, что еще один подопечный валлийского наставника защитник Джек Стефенс дисквалифицирован на игру с «лисами». Ну, и кого порадует четыре поражения в последних пяти матчах? Еще один риторический вопрос…

    Прогноз

    1,74«Обе забьют»

    У первых есть определенное мастерство, у вторых – мотивация. Эти два понятия постоянно противостоят друг другу. Но в данном случае важную роль играет и календарь. «Лестер» до мая не сыграет против серьезных противников.

    «Саутгемптону», как уже было написано, играть в полуфинале Кубка. Потому думаем, что некоторое преимущество будет на стороне «лис». Но им тоже не избежать ошибок, ведь «Саутгемптон» на выезде забивает немножко больше, чем дома.

    Наш выбор – «обе забьют» за 1,74.

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