«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 19 апреля

«Лестер»

Лидирующая группа в АПЛ оторвалась от остальных команд на довольно внушительное расстояние. Например, «Лестер» отстает от седьмого «Бернли» на девять очков. О еврокубках уже мечтать не приходится, до вылета далеко – как в такой ситуации найти мотивацию? Риторический вопрос…

Возможно, именно эта абстрактная сфера и помешала «Лестеру» зацепиться за очки в последних двух матчах против «Ньюкасла» и того же «Бернли» (по 1:2).

Календарь и таблица АПЛ

Просто объяснить иначе пропущенные голы не получается. К тому же ответные мячи «лисы» забивали под занавес: против «Ньюкасла» — на 84-й минуте, против «Бернли» — на 72-й.

«Саутгемптон»

Болельщики «святых» наверняка ходят в печальном настроении. Радоваться нечему: в чемпионате засада и команде Марка Хьюза нужно буквально разорваться, чтобы везде успеть. Ну, или чтоб кошелек был набит, как у «Манчестер Сити» — для качественного усиления.

Дело обстоит так. «Саутгемптон» отстает от спасительного 17-го места на пять очков, а 22 апреля команде предстоит сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Получается, что «святым» нужно играть на максимум во всех играх.

Добавляет головной боли Хьюзу и травма полузащитника Стивена Дэвиса. Не будем забывать, что еще один подопечный валлийского наставника защитник Джек Стефенс дисквалифицирован на игру с «лисами». Ну, и кого порадует четыре поражения в последних пяти матчах? Еще один риторический вопрос…

Прогноз

1,74«Обе забьют»

У первых есть определенное мастерство, у вторых – мотивация. Эти два понятия постоянно противостоят друг другу. Но в данном случае важную роль играет и календарь. «Лестер» до мая не сыграет против серьезных противников.

«Саутгемптону», как уже было написано, играть в полуфинале Кубка. Потому думаем, что некоторое преимущество будет на стороне «лис». Но им тоже не избежать ошибок, ведь «Саутгемптон» на выезде забивает немножко больше, чем дома.

Наш выбор – «обе забьют» за 1,74.



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