ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Команды расскажут прикол о «горчичниках»

    «Вест Хэм» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 16 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Сток Сити Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Райан Шоукросс
    Райан Шоукросс
    Stoke City FC
    Завершать 34-й тур чемпионата Англии будет поединок на «Олимпийском», где «Вест Хэм» 16 апреля примет «Сток Сити». Майкл Оливер просвистит начало поединка в 22:00 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Сток Сити».

    «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса оторвалась от зоны вылета на шесть очков. Но это не значит ровным счетом ничего. «Молотобойцы» по-прежнему остаются одним из главных претендентов на вылет в этом сезоне. Потому что концовка сезона у «Вест Хэма» просто убийственная.

    После «Стока» останется еще пять матчей, и в них подопечные Мойеса померяются молотками с «Ман Сити», «МЮ», «Лестером», «Арсеналом» и «Эвертоном». И это при как минимум восьми травмированных игроках.

    Все прогнозы на АПЛ

    Мы ведем к тому, что валять дурака в матче со «гончарами» «Вест Хэм» не будет. Мы рассчитываем увидеть что-то на подобии игры против «Саутгемптона», когда «молотки» сделали ставку на первый тайм (9 ударов из 13-ти) и создали комфортный перевес в три мяча.

    «Сток Сити»

    Подопечным Пола Ламберта не хватает 11-ти очков до так называемого психологического барьера Премьер-лиги – до 38-ми очков. Именно столько обычно хватает для сохранения прописки в высшем дивизионе. А сейчас у «Сток Сити» только 27 очков.

    Ближайшие события

    После «Вест Хэма» «гончары» должны будут принять дома «Бернли» и съездить в «Ливерпуль». В этих двух поединках ничего не предвещает очков. Но еще два завершительных матча продут против команд из нижней части турнирной таблицы.

    Однако даже в «легких» играх не будет легких очков. Достаточно взглянуть на форму «Стока». Последняя победа была еще в январе («Хаддерсфилд» 1:0). Потом последовала серия ничьих, самой удачной из которых можно считать «мировую» с «Лестером» 1:1.

    Но четыре последних поединка были против лидеров чемпионата и «Эвертона». Все четыре матча «Сток Сити» проиграл, а лучшую игру показал против «Тоттенхэма», когда провалил первый тайм (всего два удара – оба мимо), но собрался на второй (8 ударов – 4 в створ) и отыграл гол.

    Прогноз

    Не думаем, что в этой игре стоит ждать много голов. Чего будет много, так это борьбы и нарушений. «Вест Хэм» – отличный раздражитель для Майкла Оливера. Этот арбитр в нынешнем сезоне в среднем показывает 2,08 желтых карточек за игру.

    2,32«Желтые карточки: П2»

    «Молотки» — команда-лидер по грубости в АПЛ (67 желтых, 1 красная, кэф грубости – 72). К тому же в этом сезоне арбитры поставили шесть пенальти в ворота «Вест Хэма». Но весь прикол в том, что на конец сезона команда Мойеса остепенилась – всего три «горчичника» в последних трех домашних матчах.

    А команда Пола Ламберта была-была спокойной, да и психанула – шесть желтых за три последних выездных матча. Поскольку инициатива в матче, по идее, должна принадлежать «Вест Хэму», «Стоку» ничего другого не остается, как фолить.

    Потому наша ставка – «Желтые карточки: П2» за 2,32.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» устроит праздник для болельщиков
  • 4,49
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Внезапная замена. Воробьев принял эстафету от Знарка
  • СМИ – о новом главном тренере сборной России по хоккею
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • мгновенных
    выплат
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов