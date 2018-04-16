«Майнц» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 16 апреля

«Майнц»

«Майнц» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 27 очков.

«Карнавальники» находятся в зоне стыковых матчей, но по-прежнему имеют шансы ее покинуть и избежать борьбы за выживание.

Подопечные Сандро Шварца не побеждали в национальном первенстве с 16 февраля, когда обыграли «Герту» (2:0). В трех последних матчах они проиграли «Айнтрахту» (0:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:0) и «Кельном» (1:1).

В лазарете «Майнца» находятся Геррит Хольтманн, Даниэль Бросински, Нико Бунгерт, Абду Диалло, Йосинори Муто и Робин Центнер. Из-за дисквалификации не сыграет Джулио Донати.

«Фрайбург»

Футболисты «Фрайбурга» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. В 29 сыгранных матчах они набрали 30 очков.

Подопечные Кристиана Штрайха не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку находятся вблизи опасной зоны стыковых матчей.

Интересно, что «Фрайбург» свою последнюю победу одержал тоже около двух месяцев назад. Если быть точнее, то это произошло 17 февраля во встрече с «Вердером» (1:0).

Три последних матча команда Штрайха и вовсе проиграла, уступив «Штутгарту» (1:2), «Шальке» (0:2) и «Вольфсбургу» (0:2).

Среди травмированных у «Фрайбурга» значатся Флориан Нидерлерхнер, Лукас Холер, Амир Абраши, Калеб Станко, Марко Терраццино и Майк Франтц.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майнца» — 2,20, победа «Фрайбурга» — 3,80, ничья – 3,20.

2,20Победа «Майнца»

Для «карнавальников» предстоящая встреча станет определяющей. Если они выиграют, то получат неплохие шансы сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. А вот если проиграют, то, скорее всего, станут третьими с конца и будут вынуждены играть в «стыках».

Нам кажется, что «Майнц» способен настроиться на победу, тем более что «Фрайбург» практически не радует своих болельщиков хорошими результатами, а уж тем более в гостях, где он одержал лишь одну победу в 14 матчах. Ставим на хозяев!

1,70Индивидуальный тотал «Фрайбурга» меньше 1

Еще один интересный вариант – «индивидуальный тотал "Фрайбурга" меньше 1» за 1,70. С начала года подопечные Кристиана Штрайха забили всего девять голов, что говорит о больших проблемах в атаке.

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