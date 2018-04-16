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    Сможет ли «Майнц» покинуть опасную зону?

    «Майнц» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 16 апреля

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    Футболисты «Майнца»
    analytics380.com
    В понедельник, 16 апреля, «Майнц» на своем поле примет «Фрайбург» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Опель Арене», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Майнц» — «Фрайбург».

    «Майнц»

    «Майнц» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 27 очков.

    «Карнавальники» находятся в зоне стыковых матчей, но по-прежнему имеют шансы ее покинуть и избежать борьбы за выживание.

    Подопечные Сандро Шварца не побеждали в национальном первенстве с 16 февраля, когда обыграли «Герту» (2:0). В трех последних матчах они проиграли «Айнтрахту» (0:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:0) и «Кельном» (1:1).

    В лазарете «Майнца» находятся Геррит Хольтманн, Даниэль Бросински, Нико Бунгерт, Абду Диалло, Йосинори Муто и Робин Центнер. Из-за дисквалификации не сыграет Джулио Донати.

    «Фрайбург»

    Футболисты «Фрайбурга» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. В 29 сыгранных матчах они набрали 30 очков.

    Ближайшие события

    Подопечные Кристиана Штрайха не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку находятся вблизи опасной зоны стыковых матчей.

    Интересно, что «Фрайбург» свою последнюю победу одержал тоже около двух месяцев назад. Если быть точнее, то это произошло 17 февраля во встрече с «Вердером» (1:0).

    Три последних матча команда Штрайха и вовсе проиграла, уступив «Штутгарту» (1:2), «Шальке» (0:2) и «Вольфсбургу» (0:2).

    Среди травмированных у «Фрайбурга» значатся Флориан Нидерлерхнер, Лукас Холер, Амир Абраши, Калеб Станко, Марко Терраццино и Майк Франтц.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майнца» — 2,20, победа «Фрайбурга» — 3,80, ничья – 3,20.

    2,20Победа «Майнца»

    Для «карнавальников» предстоящая встреча станет определяющей. Если они выиграют, то получат неплохие шансы сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. А вот если проиграют, то, скорее всего, станут третьими с конца и будут вынуждены играть в «стыках».

    Нам кажется, что «Майнц» способен настроиться на победу, тем более что «Фрайбург» практически не радует своих болельщиков хорошими результатами, а уж тем более в гостях, где он одержал лишь одну победу в 14 матчах. Ставим на хозяев!

    1,70Индивидуальный тотал «Фрайбурга» меньше 1

    Еще один интересный вариант – «индивидуальный тотал "Фрайбурга" меньше 1» за 1,70. С начала года подопечные Кристиана Штрайха забили всего девять голов, что говорит о больших проблемах в атаке.

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