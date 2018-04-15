«Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля

«Малага»

Восторг 29-го тура сменился шоком тура 30-го. «Нулевка» против «Сельты» и кругляш в графе «попадания в створ» парадоксально принесли небывалую радость андалуссийцам. Это очко стало первым для «анчоусов» за последние восемь туров.

Но в следующем матче болельщики «Малаги» были просто в ступоре. На родной «Ла Росаледе» «медузы» минимально победили претендента на еврокубки «Вильярреал» (1:0).

В том матче даже показалось, что команда Хосе Гонсалеса вопреки всем правилам логики еще поборется за место в Примере на следующий сезон. Ведь андалуссийцы даже слегка перегнали «субмарину» по ударам и их точности (13-11, 3-1).

Календарь и таблица испанской Примеры

И в последнем туре такое мнение немножко усилилось. Нет, «Малага» проиграла «Депору» 2:3, но сама игра подопечных Гонсалеса было неплоха, как для самой себя на выезде (11 ударов, 4 – в створ, 53% владения).

«Реал Мадрид»

Казалось бы, 1:1 с «Атлетико» – довольно неплохой результат, даже с учетом того, что игра проходила на «Сантьяго Бернабеу». Ан-нет – такой результат позволил «Валенсии» вырваться на третью строчку турнирной таблицы чемпионата с отрывом в один зачетный пункт от «галактикос».

Игра «Реала Мадрид» все равно было очень даже неплохой – так говорят цифры. Посудите сами: 30 ударов по воротам команды с самой крепкой обороной чемпионата, 11 исполненных угловых и 20 заработанных штрафных ударов. Неплохо, а? Только вот потерянных двух очков не вернешь.

На неделе «Реал Мадрид» прошел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная игра против «Ювентуса» была очень эпичной и острой (на двоих 31 удар и 31 штрафной).

Она показала, что против «галактикос» можно играть на их стадионе в атакующий футбол. Но привкус помощи судей мадридцам еще долго будет беспокоить некоторых болельщиков.

Прогноз

2,25«Тотал матча 2-3 гола»

Сейчас «Малага» потихоньку набирает ход. Плюс на своем поле она будет чувствовать себя увереннее. Возможно, даже забьет. «Реал» на выезде пропустил меньше, чем дома: 16 против 18-ти голов. Но и забил меньше: 32 против 45-ти.

После полученных трех мячей за уши, Зидан наверняка захочет придать своей обороне больше уверенности. Но делать это он будет постепенно – впереди матчи против «Леганеса» и «Атлетика» из Бильбао. А в этом матче он будет «закладывать базу» уверенности на будущее.

С учетом перестраховки предлагаем ставку «тотал матча 2-3 гола» за 2,25.

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