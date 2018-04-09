ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 апреля

ЦСКА

После возобновления чемпионата «армейцы» одержали победы во всех матчах. В начале марта на своем поле ЦСКА переиграл «Урал» со счетом 1:0. Следующий поединок, который прошел в Грозном против «Ахмата», закончился уверенной победой «красно-синих» — 3:0. В 24-м туре была добыта виктория над «Ростовом» (2:1) в гостях.

После 23-х проведенных матчей в РФПЛ подопечные Виктора Гончаренко занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 44-и очка. Они опережают 4-й «Зенит» на 2-а и 5-й «Краснодар» на 4-е балла, отстают от первого «Локо» на 5-ть и 2-го «Спартака» на 3-и пункта.

В 10-ти домашних поединках РФПЛ ЦСКА одержал 5-ть побед, 2-а раза сыграл вничью и 3-и встречи проиграл, разница мячей — 15:7. Примечательно, что в последних 5-ти поединках, проведенных на родной арене, команда Гончаренко сохранила свои ворота на замке.

Так же «кони» в этом сезоне успешно выступают в ЛЕ. Столичная команда на стадии плей-офф выбила уже 2-х соперников. В 1/16 финала ЛЕ по сумме 2-х встреч одолела сербскую «Црвену Звезду» (1:0 и 0:0). На следующем этапе розыгрыша оставила за бортом французский «Лион», после домашних 0:1 одержали верх во Франции — 3:2.

В четвертьфинале ЛЕ успела отыграть первый матч против «Арсенала». Поединок в Лондоне закончился разгромным поражение «армейцев» со счетом 1:4.

В лазарете «армейцев» находятся травмированные защитники Виктор Васин и Марио Фернандес.

«Динамо»

Футболисты Дмитрия Хохлова в 23-х поединках российского первенства положили в свою копилку 27-м очков, которые позволяют им находится на 12-й строке в турнирке РФПЛ. Они опережают 13-й «Ростов» только по лучшей разнице мячей, а от зоны прямого вылета — 4-е пункта.

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На данный момент «бело-голубые» имеют серию без поражений, которая составляет 5-ть игр. В 2018 году динамовцы успели провести 3-и поединка.

Начался год ничейным результатом в Уфе, где Динамо сыграло (1:1) с одноименным клубом. Затем на своем поле столичный клуб принимал «Краснодар», матч тоже не выявил победителя — 0:0. В крайнем туре чемпионата «бело-голубые» одержали домашнюю волевую победу над «Арсенал» Тула — 2:1.

«Динамо» в 2015 году праздновало победу на поле ЦСКА со счетом 2:1, но после того оппоненты провели 3-и поединка, где «армейцы» 2-а матча выиграли (2:0 и 1:0), а в первом круге этого чемпионата была ничья (0:0).

2,12обе забьют: да

Полузащитник Антон Терехов уже давно травмирован и не сыграет в предстоящем поединке.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 1,75. На победу «Динамо» предлагают — 5,30, ничья — 3,70.

Оппоненты находятся на разных полюсах турнирной таблицы РФПЛ. «Армейцы» не теряют надежды на чемпионство или, в меньшей степени, остаться в топ-3, а динамовцы мечтают сохранить прописку в элите.

ЦСКА предстоит после этой встречи провести ответный поединок в ЛЕ, где шансов на проход у них очень мало. Поэтому «красно-синие» будут стараться взять очки по максимуму, но и динамовцы без боя не сдадутся. Рискнем предположить, что оппоненты смогут отметится забитыми мячами.

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