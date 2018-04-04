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    «Монако» вернется на победный путь

    «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 апреля

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    Команда Жардима проиграла финал Кубка Лиги в 31 марта
    Команда Жардима проиграла финал Кубка Лиги в 31 марта
    Onefootball
    В среду, 4 апреля, «Ренн» на своем поле примет «Монако» в рамках пропущенного 31-го тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — «Монако».

    «Ренн»

    Начало сезона откровенно не удалось «Ренну»: в первых девяти турах чемпионата Франции команда добыла лишь одну победу при трех ничьих. Тем не менее, бретонцы смогли собраться и в последующих четырех поединках во всех турнирах оказаться сильнее своих соперников. Могла быть и пятая кряду виктория, но из-за перестановок в руководстве клуба вместо Кристиана Гуркюффа новым рулевым коллектива стал Сабри Лямуши, что, судя по всему, повлияло на атмосферу в раздевалке, ведь красно-черные потерпели поражение от «Страсбурга» (1:2).

    Команда быстро адаптировалась к новой ситуации и затем не знала поражений в пяти поединках подряд во всех первенствах при одной ничьей. И все же, для «Ренна» быстро вернулись тяжелые времена, поскольку в следующих 10 матчах на всех фронтах он выиграл только три раза, тогда как в остальных случаях терпел неудачи. Переломной оказалась встреча с «Лионом» 11 февраля в рамках Лиги 1 на выезде, где была одержана победа 2:0 — дружина Лямуши получила заряд уверенности в своих силах и до сих пор не знает поражений в шести турах кряду при двух ничьих, что позволило ей занимать шестое место.

    «Монако»

    Когда в первых пяти поединках во всех турнирах «Монако» одержал пять побед, подумалось, что несмотря на значимые кадровые потери, команда и в этом сезоне сможет если не стать чемпионом Франции, то, по крайней мере, навязать борьбу за титул серьезно усилившему свою атаку ПСЖ. Однако реальность оказалась другой, и в последующих восьми матчах во всех первенствах княжеский клуб потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью. Именно в этот период подопечные Леонардо Жардима по сути и лишились шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, уступив «Порту» (0:3) и «Бешикташу» (1:2), а также довольствовавшись мирным исходом в дуэли с «Лейпцигом» (1:1).

    Ближайшие события

    Затем монегаски несколько поправили свои дела, но еще две ничьи — проти «Бешикташа» (1:1) и «Амьена» (1:1) — оставили клуб без 1/8 финала главного еврокубка и подорвали его позиции на внутренней арене. В дальнейшем ситуация только усугубилась, поскольку в пяти играх «Монако» четырежды оказался слабее соперников. Вероятно, такая серия заставила коллектив изменить свое отношение к делу, ибо затем была шестиматчевая победная серия, и до минувшей субботы только «Лион» в драматичном январском поединке сумел переиграть княжеский клуб в рамках Лиги 1, что в итоге позволило подняться на второе место. К сожалению для дружины Жардима, к грядущему матчу она подходит после неудачного финала Кубка Лиги против ПСЖ (0:3).

    5,50Ничья в первом тайме и победа «Монако» в итоге

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев и ничья оценивается в 3,30. Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а победу в итоге одержит «Монако» за 5,50.

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