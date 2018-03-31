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    «Рома» закрепится на третьем месте Серии А

    «Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта

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    «Рома» набрала уверенную форму
    «Рома» набрала уверенную форму
    Italian Football Daily
    В субботу, 31 марта, «Болонья» сыграет с «Локомотивом» в рамках домашнего матча 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Болонье, начнется в 13:30 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Рома».

    «Болонья»

    В начале сезона казалось, что «Болонье» уготована роль борца за выживание в итальянском первенстве, поскольку команды выиграла лишь один раз в первых пяти матчах при одной ничьей. Тем не менее, затем подопечные Роберто Донадони одержали три победы кряду и улучшила свои позиции. И все же, мысли о том, что «россоблу» будут-таки вынуждены стать одними из аутсайдеров, возникли во время последующей серии коллектива из четырех поражения кряду в Серии А.

    Немногим ситуацию улучшили две виктории в конце осени, которые пришлись на игры против «Вероны» (3:2) и «Сампдории» (3:0), ведь потом «Болонья» смогла только дважды взять три очка в десяти турах. Ситуация стала улучшаться в конце зимы, когда клуб дважды оказался сильнее своих соперников, благодаря чему закрепился в середине турнирной таблицы, однако к грядущему поединку дружина Донадони подходит с трехматчевой серией без побед при одной ничьей — с «Лацио» (1:1).

    «Рома»

    С самого начала сезона «Рома» демонстрировала, что претендует на завоевание чемпионского титула, поскольку одержала пять побед в первых шести турах при одном поражении — на своем поле столичный коллектив уступил «Интер». Бравый марш «Волков» продолжился почти на всю первую половину сезона, когда по итогам 16 поединков подопечные Эусебио Ди Франческо проиграли два раза и столько же свели свои матчи вничью. Ситуация стала ухудшаться в конце 2017 года, ведь именно тогда началась серия из шести игры без побед.

    Ближайшие события

    Данный спад заставил наставника «джаллоросси» сменить тактическую схему на 4-2-3-1 после 4-3-3. Это позволило римской команде перегруппироваться и взять максимум очков в шести поединках из семи, — только «Милану» на выезде (2:0) удалось оставить «Рому» ни с чем — что позволило надежно занять третье место после 29 туров. Для того, чтобы связь между решением Ди Франческо по поводу системы игры и результатами его подопечных не выглядела случайностью, стоит также напомнить, что «джаллоросси» смогли пройти «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов, действуя в этом же ключе.

    6,50«Рома» выиграет, обе команды забьют, а «Болонья» получит больше двух карточек

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев равен 5,00, а ничья — 3,80. Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, обе команды забьют, а «Болонья» получит больше двух карточек за 6,50.

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    Прервет ли «Болонья» неудачную серию?«Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта
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