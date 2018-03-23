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    Что принесет дебютная встреча соперников?

    Сербия — Марокко. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная Сербии
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    Адем Ляич
    Адем Ляич
    eurosport.com
    В четверг, 23 марта, в Италии пройдет контрольная встреча между сборной Сербией и Марокко. Начало поединка намечено на 22:30 по мск. Прогноз на Сербия — Марокко.

    Сербия

    Сербы стали победителями довольно-таки в непростой отборочной группе к ЧМ-2018. Что правда, группа была ровная, без явного фаворита.

    В компании с Уэльсом (призер последнего Евро), Ирландией и Австрией (участники Евро-2016), а так же с национальными командами Грузии и Молдовы, балканская команда заработала 21-н балл в 10-ти матчах.

    Белые орлы перед заключительным туром опережали Уэльс на один балл и им было достаточно победы с любым счетом над Грузией. Что сербы и сделали, обыграв кавказскую команду со счетом 1:0 и завоевав путевку на Мундиаль.

    Ближайшие события

    После отборочной компании сербы совершили вояж в Азию, где провели 2-а контрольных поединка. Сначала обыграли сборную Китая со счетом 2:0, затем сыграли вничью с Южной Кореей (1:1).

    Марокко

    Африканская команда после 20-летнего перерыва возвращается на чемпионат мира. После прохождение квалификации в африканском отборе, не без труда выбили Экваториальную Гвинею (2:0 и 0:1), марокканцы попали в финальную группу.

    На финальном этапе жребий определил атласскими львам в соперники сборные Мали, Габона и Кот-д’Ивуара, участника 3-х последних ЧМ.

    Все борьба развернулась между Марокко и Кот-д’Ивуаром. Перед заключительным туром марокканцы опережали ивуарийцев на один балл и им было главное не проиграть на поле соперника. Атласские львы даже перевыполнили свою задачу, обыграли оппонента со счетом 2:0 и завоевали путевку в Россию.

    1,95Х2

    Примечательно, что марокканцы на групповом этапе не пропустили ни одного гола.

    Между собой соперники еще не встречались. Это будет дебютный поединок между ними.

    Прогноз

    Обе команды рассматривают предстоящий поединок как подготовку к чемпионату мира. Поэтому наставники будут смотреть в деле всех возможных футболистов.

    Букмекеры отдают предпочтение европейской команде, оцениваю шансы на их победу в 1,95. Победа Марокко — 4,40, ничья — 3,30.

    Но учитывая статус матча рискнем поставить на не проигрыш африканцев за 1,95.

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