«Милан» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 марта

«Милан»

«Красно-черные» после вылета из ЛЕ от лондонского «Арсенала», проиграв англичанам в двух матчах (0:2 и 1:3), могут теперь сосредаточиться на внутренней арене.

На данный момент подопечные Гаттузо имеют 9-ти матчевую беспроигрышную серию в Серии А. А с учетом кубковых поединков — 12-ти матчевую.

После 27-и матчей итальянского первенства «Милан» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В этих встречах «россонери» набрали 47-м баллов. От 5-го «Интера» команда Дженнаро Гаттузо отстает на 5-ть очков, а от 6-ю «Сампдорию» опережает на 3-и пункта.

За последние 4-е поединка Серии А «красно-черные» не пропустили ни одного гола, при этом одержав победы в этих встречах.

«Милан» на своем поле последний раз не смог победить «Кьево» в далеком 2004 году. После того поединка миланцы неизменно одерживали победы.

В лазарете команды находятся защитники Игнасио Абате и Давид Калабриа.

«Кьево»

«Летающие ослики» после 27-ми проведенных игр в чемпионате Италии положили в свою копилку 25-ть очков, которые позволяют им находится на 15-й строке в турнирке. Но от зоны вылета команду Марана отделяет всего один пункт.

Клуб из Вероны в последних 13-ти встречах Серии А одержал только одну победу. В матче 25-го тура «Кьево» на своем поле переиграл «Кальяри» (2:1), тем самым прервав 10-ти матчевую серию без побед.

Проигрышная выездная серия на данный момент насчитывает уже 7-м поединков кряду. В этом сезоне «летающие ослики» из гостей смогли привести только 9-ть очков, одержав всего 2-е победы.

1,63победа «Милана» с форой (-1)

Полузащитник Алессандро Гамберини, скорее всего, пропустит предстоящий поединок.

Прогноз

«Милан» безусловный фаворит предстоящей встречи. На его победу букмекеры дают кэфф в 1,40. Победа «Кьево» — 8,70, ничья — 5,00.

«Красно-черные» на своем поле не испытывают проблем в игре с «летающими осликами». По всей видимости, и этот поединок не станет исключением.

Предлагаем поставить на победу «Милана» с форой (-1) за 1,63.

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