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    «Сухость» вернется на «Олд Траффорд»

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Англии 17 марта

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    Крис Смоллинг
    Крис Смоллинг
    Goal.com
    В 1/4 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» 17 марта примет «Брайтон». Стартовый свисток в 22:45 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

    «Манчестер Юнайтед»

    В этом розыгрыше Кубка Англии команда Моуринью еще не пропускала. Хотя все соперники имели неплохие шансы для взятия ворот «красных дьяволов». Взять хотя бы последнего соперника в Кубке – «Хаддерсфилд». У «терьеров» было 19 возможностей, но ни одну из них они не воплотили в жизнь.

    Сам «Манчестер Юнайтед» за три предыдущих матча забил восемь голов. Дважды удавалось забить еще в первом тайме.

    Моуринью свойственна осторожная игра в матчах на вылет или просто очень важных противостояниях. Это послужило ему плохую службу в Лиге чемпионов. Ударов в матче против «Севильи» было много – 17, но полной отдачи в моменте не было (4 попадания).

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    Не хватало движения и остроты. Из-за такого поведения хозяев испанцы обнаглели и полезли в атаку. Из 21-го удара им удалось выжать два гола. Этого как раз было достаточно для прохода в следующий раунд еврокубка. А «манкунианцам» теперь остается сосредоточиться исключительно на Кубке Англии, ведь чемпионская гонка предрешена.

    «Брайтон»

    «Чайки» пропускали в двух из трех матчей в этом турнире. Но всегда забивали первыми. В предыдущей стадии Кубка Англии команде Криса Хьютона в первом тайме удалось забить даже два гола.

    Ближайшие события

    Соперник «Брайтона» «Ковентри Сити» практически не видел мяча – всего 32% владения и два попадания в створ. «Чайки», в свою очередь, стреляли по воротам соперника 20 раз, но только шесть попыток были направлены в цель. Однако этого хватило ровно для трех голов и победы.

    В последнем туре чемпионата Англии «Брайтон» прервал пятиматчевую серию без поражений. На пути подопечных Ньютона возник «Эвертон». Не скажем, что «чайки» были намного хуже (13-10 по ударам, 3-4 по попаданиям). Однако сил хотя бы на один гол не хватило – проигрыш 0:2.

    Прогноз

    Последние четыре матча во всех турнирах не обходились для манчестерского клуба без пропущенных голов. Но соперники были очень серьезные и мотивированные. До этого девять из 11-ти матчей были для защиты «манкунианцев» «сухими».

    1,97«Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит

    Поскольку это единственный трофей, который еще может добыть Моуринью, он должен как минимум сохранить лицо перед болельщиками «Юнайтед». Потому думаем, что «сухость» вернется на «Олд Траффорд». Наша ставка – «Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит за 1,97.

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