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    «Зебры» оторвутся от «Наполи»

    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 14 марта

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    Пауло Дибала
    Пауло Дибала
    tuttosport.com
    В среду, 14 марта, пройдет перенесенный матч 26-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».

    «Ювентус»

    Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Аталантой», который должен был состоятся 25 февраля, был перенесен на из-за снегопада.

    В случае победы «старая синьора» оторвется от второго «Наполи» на 4-е очка. Последний раз «Юве» терял очки в Серии А 9 декабря 2017 года. Тогда подопечные Аллегри поделили заветные пункты с миланским «Интером» (0:0).

    После чего «зебры» выдали серию из 11-ть побед подряд. В этих встречах они пропустили только один гол, а забил — 24.

    Ближайшие события

    Так же «черно-белые» смогли преодолеть первый раунд плей-офф ЛЧ. В двухраундовой дуэли переиграли английский «Тоттенхэм» со счетом 4:3 по сумме 2-х встреч. Первый матч, который состоялся в Турине, закончился ничейным результатом (2:2). Ответная игра, прошедшая в Англии, принесла победу итальянцам — 2:1.

    Полузащитник Хуан Куадрадо и нападающий Федерико Бернардески не сыграют в предстоящем поединке.

    «Аталанта»

    «Боги» на данный момент расположились с 41-м баллом на 8-й строке турнирной таблицы итальянского первенства. Отставание от 6-го еврокубкового места составляет уже 6-ть пунктов.

    Оппоненты в этом сезоне уже успели провести 3-и поединка между собой. В первом круге была зафиксирована ничья (2:2). А в полуфинале Кубка Италии «Юве» одержал две победы с одинаковым счетом 1:0.

    «Аталанта» уже как 7-м сезонов не может отобрать очки у «Ювентуса» в Турине. Последний раз «королева провинциалов» разжилась баллами на поле «Юве» в 2009 году (2:2).

    3,20«Ювентус» победит и ТМ 2.5: да

    В Серии А футболисты Гасперини имеют 5-ти матчевую серию без поражений. Сначала переиграли «Сассуоло» (3:0) и «Кьево» (1:0). Затем разошлись миром с «Кротоне» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1). А в последнем туре одолели на выезде «Болонью» со счетом 1:0.

    Прогноз

    «Ювентус» имеет неплохой шанс оторваться от «Наполи» на 4-е балла. Скорее всего, «черно-белые» воспользуются этим шансом.

    Но на чистую победу предлагают только 1,45. Поэтому предлагаем сделать ставку на событие — «Ювентус» победит и ТМ 2.5: да за 3,20. Так как туринская команда нечасто забивает более 1-2 голов за игру, а пропустила последний раз в Серии А только в конце 2017 года.

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