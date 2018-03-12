«Алавес» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 марта

«Алавес»

Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 31 очко.

Команда из Витории ведет борьбу за выживание и сейчас имеет запас перед зоной вылета в 11 баллов.

Несмотря на низкое место, в последнее время подопечные Фернандес Абелардо играют довольно успешно, особенно на своем поле, где не проигрывают с 25 ноября прошлого года.

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В феврале «Алавес» потерпел всего одно поражение, да и то от мадридского «Реала» (0:4), против которого держались почти весь первый тайм.

Под вопросом остается участие в ближайшем матче защитника Карлоса Вигарая.

«Бетис»

«Бетис» расположился на десятой позиции в турнирной таблице испанского первенства. Команда набрала 37 очков в 27 сыгранных турах.

«Зеленые» по-прежнему могут рассчитывать на попадание в зону еврокубков, ведь отставание от шестой строчки составляет всего шесть очков, которые можно быстро отыграть.

Последние матчи показывают, что «Бетис» не может обрести стабильность. В трех предыдущих турах он обыграл «Леванте» (2:0), сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) и потерпел поражение от «Валенсии» (0:2).

К слову, команда Энрике Сетьена хоть и проиграла четыре встречи в этом году, но полностью провалила только встречу против «Барселоны» (0:5), а тому же «Реалу» смогла навязать борьбу (3:5).

У «Бетиса» среди травмированных значатся Антонио Санабриа, Зухаир Феддаль, Андрес Гуардадо и Джоэл Кэмпбелл.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2,16, победа «Бетиса» — 3,40, ничья – 3,40.

1,70«Бетис» не проиграет

Очевидно, что команда из Витории считается фаворитом, поскольку уже очень давно не проигрывает на своем поле. С данным фактом приходится считаться.

Однако не стоит преувеличивать заслуги «Алавеса», который за последний месяц хоть и обыграл «Депортиво» и «Леванте», но сделал это лишь с минимальным счетом, то есть с некоторыми проблемами. А ведь это аутсайдеры первенства!

У «Бетиса» сейчас довольно крепкая команда, уступающая только явным лидерам, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют» за 1,70.

2,45Победа «Бетиса» с форой 0

Если вы готовы рискнуть, то можно взять «победу "Бетиса" с форой 0» за 2,45. Почему бы андалузцам не набрать три очка на «Мендисорросе»?

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