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    Прервет ли «Бетис» беспроигрышную серию «Алавеса» в Витории?

    «Алавес» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 марта

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    Футболисты «Бетиса»
    as.com
    В понедельник, 12 марта, «Алавес» на своем поле примет «Бетис» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Бетис».

    «Алавес»

    Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 31 очко.

    Команда из Витории ведет борьбу за выживание и сейчас имеет запас перед зоной вылета в 11 баллов.

    Несмотря на низкое место, в последнее время подопечные Фернандес Абелардо играют довольно успешно, особенно на своем поле, где не проигрывают с 25 ноября прошлого года.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В феврале «Алавес» потерпел всего одно поражение, да и то от мадридского «Реала» (0:4), против которого держались почти весь первый тайм.

    Под вопросом остается участие в ближайшем матче защитника Карлоса Вигарая.

    «Бетис»

    «Бетис» расположился на десятой позиции в турнирной таблице испанского первенства. Команда набрала 37 очков в 27 сыгранных турах.

    Ближайшие события

    «Зеленые» по-прежнему могут рассчитывать на попадание в зону еврокубков, ведь отставание от шестой строчки составляет всего шесть очков, которые можно быстро отыграть.

    Последние матчи показывают, что «Бетис» не может обрести стабильность. В трех предыдущих турах он обыграл «Леванте» (2:0), сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) и потерпел поражение от «Валенсии» (0:2).

    К слову, команда Энрике Сетьена хоть и проиграла четыре встречи в этом году, но полностью провалила только встречу против «Барселоны» (0:5), а тому же «Реалу» смогла навязать борьбу (3:5).

    У «Бетиса» среди травмированных значатся Антонио Санабриа, Зухаир Феддаль, Андрес Гуардадо и Джоэл Кэмпбелл.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2,16, победа «Бетиса» — 3,40, ничья – 3,40.

    1,70«Бетис» не проиграет

    Очевидно, что команда из Витории считается фаворитом, поскольку уже очень давно не проигрывает на своем поле. С данным фактом приходится считаться.

    Однако не стоит преувеличивать заслуги «Алавеса», который за последний месяц хоть и обыграл «Депортиво» и «Леванте», но сделал это лишь с минимальным счетом, то есть с некоторыми проблемами. А ведь это аутсайдеры первенства!

    У «Бетиса» сейчас довольно крепкая команда, уступающая только явным лидерам, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют» за 1,70.

    2,45Победа «Бетиса» с форой 0

    Если вы готовы рискнуть, то можно взять «победу "Бетиса" с форой 0» за 2,45. Почему бы андалузцам не набрать три очка на «Мендисорросе»?

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