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    Офсайдное изобилие

    «Тоттенхэм» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов 7-го марта

    Лига чемпионов Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Италии Ювентус
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    Харри Кейн и Джорджо Кьеллини
    Харри Кейн и Джорджо Кьеллини
    uefa.com
    В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов «Тоттенхэм» 7-го марта примет «Ювентус». Шимон Марчиняк выведет команды на поле в 22:45 по Москве. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ювентус».

    «Тоттенхэм»

    Последний раз команда Маурисио Почеттино проигрывала в средине декабря. Тогда ее разгромила машины Хосепа Гвардиолы.

    Видно, что-то изменилось в тренировочном процессе «лилейно-белых» и в их отношении к футболу. Потому как последовала серия из 17-ти матчей без поражений. При этом только шесть из них «шпоры» сыграли вничью, остальное – победы.

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    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на «Уэмбли» забивает исключительно три мяча. Команда Почеттино просто не умеет играть от обороны на своем поле, пусть и условно своем. За последние три домашних игры с учетом всех турниров «лилейно-белые» нанесли 51 удар по воротам соперников.

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    Конкретно в Лиге чемпионов за те же три матча в родных стенах «Тоттенхэм» ударил 44 раза (в среднем 14,67 за игру). При этом точность ударов составила 50%.

    «Ювентус»

    Если «Тоттенхэм» не проигрывал с декабря, то «Юве» — еще более выносливый боец. Последнее поражение «Старой Синьоры» было еще в средине ноября прошлого года. Лучше у команды Аллегри и процент побед – только трижды за этот период она «расписывала мировую».

    Ближайшие события

    В последнем туре итальянского чемпионата «Ювентус» добыл очень важную для уверенности победу. По очкам его и так вряд ли догнали бы, ведь отрыв до матча с «Лацио» был 13 очков.

    Но победы над такими соперниками, атакующими и по хорошему бесшабашными, дают прилив уверенности. Пусть даже «Юве» и выиграл всего в один мяч и выгрыз его на 93-й минуте. Это, к слову, третья подряд победа «бьянконери» со счетом 1:0.

    Прогноз

    Анализируя статистику, мы напали на интересные данные. «Тоттенхэм» в этой Лиге чемпионов значительно чаще попадает в положение «вне игры» именно на своем стадионе. В среднем за одну домашнюю игру защитники соперника ловят «шпор» в офсайдную ловушку 2,33 раза. На выезде – всего один раз за матч.

    1,85«Офсайды: Ф1 (+1,5)»

    Но «Ювентус» достойный соперник по этому показателю. Что дома, что на выезде «бьянконери» залезли в непристойное для футболиста положение по семь раз. В первом матче в Турине подопечные Аллегри полностью разбили команду Почеттино по количеству попаданий в офсайд – 5:0.

    Возможно, будет реванш. Но мы хотели бы сосредоточить Ваше внимание на ставке менее рискованной – «Офсайды: Ф1 (+1,5)» за 1,85.

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