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    «Рома» прервет беспроигрышную серию «Милана»

    «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 26-го тура итальянской Серии А 25 февраля

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    Эусебио Ди Франческо сумел прервать спад в игре «Ромы»
    Эусебио Ди Франческо сумел прервать спад в игре «Ромы»
    В 26-м туре чемпионата Италии «Рома» 25 февраля примет «Милан». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Милан».

    «Рома»

    Почти всю первую половину сезона «Рома» демонстрировала, что способна бороться за чемпионский титул в Италии и даже претендует на какой-никакой успех в Лиге чемпионов. С начала кампании в конце лета и до середины декабря подопечные Эусебио Ди Франческо во всех турнирах потерпели только три поражения, шли в лидерах Серии А, а также пробились в плей-офф главного еврокубка с первого места в группе, где им противостояли «Атлетико» и «Челси».

    Тем не менее, во второй половине декабре «Волки» вступили в фазу спада, которая по сути не позволила им сохранить шансы на скудетто. В течение лишь одного месяца римский коллектив не смог выиграть в семи поединках кряду во всех турнирах, потерпев четыре поражения. Ситуацию удалось преодолить только с началом февраля, когда «джаллоросси» добыли три виктории кряду в итальянском первенстве и вернулись в зону Лиги чемпионов.

    Это случилось после того, как Ди Франческо сменил схему 4-3-3 на 4-2-3-1, в результате чего его игроки и вернулись на победный путь. И только поражение от «Шахтера» (1:2) в первом матче 1/8 финала ЛЧ несколько омрачает этот позитив в исполнении «Ромы».

    Ближайшие события

    «Милан»

    После бурного по своему масштабному усилению летом, а также хорошего старта сезона трудно было ожидать то, что к экватору текущего розыгрыша Серии А «Милан» свалится в середину турнирной таблицы. Однако именно это и случилось, ведь бывший рулевой коллектива Винченцо Монтелла не справился с построением успешной команды и был отправлен в отставку в конце ноября после серии из двух побед в шести поединках во всех турнирах.

    По поводу назначения его преемника Дженнаро Гаттузо было много скепсиса, и первые матчи «россонери» под его руководством подтверждали эти нерадужные прогнозы. Так, сперва команда умудрилась не выиграть у безоговорочного аутсайдера «Беневенто» (2:2), а затем проиграть «Риеке» (0:2) поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы. Но постепенно коллектив очухался, и подходит к грядущему поединку с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, из которых четыре последних завершились победой.

    3,75«Рома» выиграет, и обе команды забьют На первый взгляд, «Милану» будет труднее в этом поединке не только потому, что он проведет выездную игру, но и в силу того, что его соперник имеет на два дня больше для восстановления после еврокубков. Тем не менее, «россонери» решили исход дуэли в 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» еще в первой встрече, поэтому смогли выставить неосновной состав в ответном матче, и теперь вряд ли будут чувствовать какую-то усталость.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом поединка хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,25. Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,75.

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