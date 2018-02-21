ЦСКА – «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 февраля

ЦСКА

Из Сербии ЦСКА привез хороший для себя результат – нулевую ничью. Да, победить или забить не удалось, но самое главное, что команда не проиграла, поэтому на своем поле должна чувствовать себя комфортно.

Ко второй части сезона армейцы готовились посредством контрольных встреч, в которых преобладали ничьи. Так, «красно-синие» разошлись миром с «Волеренгой» (0:0), «Хорсенсом» (2:2), «Пяст Гливице» (0:0), «Норшелланном» (1:1) и «Эсбьергом» (0:0).

Обыграть команде Виктора Гончаренко удалось только испанские «Эльче» (3:0) и «Торревьеху» (7:0).

Алексей Березуцкий и Тимур Жамалетдинов не играли в Белграде, но уже вернулись в общую группу. Под вопросом участие в матче Георгия Щенникова.

«Црвена Звезда»

Футболисты «Црвены Звезды» в первом матче отдали инициативу ЦСКА, но все равно рассчитывали победить. Им удалось провести несколько опасных атак, во время которых лишь мастерство Игоря Акинфеева спасло ворота москвичей от пропущенного мяча.

Накануне возобновился чемпионат Сербии, в котором подопечные Владана Милоевича успели обыграть «Явор Иваницу» (3:0) и удержаться на первом месте в турнирной таблице, сохранив отрыв от «Партизана» в девять очков.

Во время зимнего перерыва «Црвена Звезда» тоже успела провести несколько товарищеских матчей. В одном из них она потерпела поражение от петербургского «Зенита» (0:1).

В других встречах были зафиксированы победа над «Баском» (4:1) и ничьи с «Амкаром» (1:1) и «Силексом» (1:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА – 1,76, победа «Црвены Звезды» — 5,20, ничья – 3,40.

2,02Тотал голов меньше 2

Действительно, армейцы сыграют на своем поле, где с первых минут их погонят вперед родные болельщики, соскучившиеся по футболу.

Однако мы сомневаемся, что команда Виктора Гончаренко бросится в атаку большими силами, ведь это оставит гостям возможность остро контратаковать, а это уже чревато пропущенным мячом, который для «красно-синих» может стать фатальным.

ЦСКА ни в коем случае нельзя пропускать, поскольку на один гол соперника придется отвечать двумя своими, а забить два гола «Црвене Звезде» очень сложно, учитывая ее умение обороняться.

1,61Тотал первого тайма меньше 1

Исходя из вышесказанного, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2» за 2,02.

Еще один вариант – «тотал первого тайма меньше 1» за 1,61. Скорее всего, здесь все решит один-два мяча, а, возможно, дело даже дойдет до овертайма.

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