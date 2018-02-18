«Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 25-го тура итальянской Серии А 18 февраля

«Торино»

До зоны еврокубков «гранатовым» можно дотянуться рукой – пять очков. Но все знают, что близость локотка не обещает его укуса. Посмотрим, сможет ли «младший» клуб Турина прорваться сквозь «заросли» ближайшего календаря.

Ведь следующие игры очень серьезны: «Торино» с передышками на аутсайдеров проведет матчи с «Юве», «Ромой» и «Фиорентиной». Дома туринцы играют несколько лучше. За 12 туров на «Олимпико» «бордовые» проиграли всего дважды.

Календарь и таблица Серии А

При этом имеют гораздо лучшую разницу мячей, чем в выездных поединках: +9 дома и -3 на выезде. Последняя «виктория» на своем поле случилась в крайнем туре. Подопечные Вальтера Мадзарри не дали ничего сделать «Удинезе» (ни одного попадания по воротам), а сами забили два гола.

«Ювентус»

«Ювентус» в последнем матче допустил первую осечку за два месяца. В матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» подопечным Аллегри удалось забить дважды еще до десятой минуты. Видимо, Кейн своим голом вселил сомнения в ряды хозяев. Потому как после этого Игуаин не реализовал пенальти и позволил английскому клубу снова поверить в себя. Что вылилось в еще один гол – 2:2.

Но в чемпионате Италии «Ювентус» по-прежнему смотрится уверенно. Преимущество перед «Интером» в 14 очков позволяет «бьянконери» играть спокойно и размеренно. А недостаток одного очка до «Наполи», в свою очередь – не разбрасываться моментами.

В последнем выездном матче против «Фиорентины» «Юве» сыграл уж очень экономно. За первый тайм туринцы нанесли всего один удар по воротам. Но трех ударов во второй половине оказалось достаточно, чтобы выиграть и не пропустить – 2:0.

Прогноз

1,78«П2»

Главный соперник «Ювентуса» в нынешнем сезоне крупно «влетел» «Лейпцигу» в Лиге Европы (1:3). Главное, чтобы тренеры «Старой Синьоры» не радовались плохой форме неаполитанцев раньше времени. По-нашему, это наоборот значит, что «партенопейцы» не допустят осечки в чемпионате.

Следовательно, «Ювентус» тоже не может себе позволить отдых в этом поединке. Думаем, что команда Аллегри натужно, но выиграет. Итак, ставим на «П2» за 1,78.

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