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    «Аристократы» потренируются перед «Барселоной»

    «Челси» — «Халл Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 16 февраля

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    Эден Азар
    Эден Азар
    metro.co.uk
    16 февраля «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Халл Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Начало встречи в 23:00 по мск. Прогноз на «Челси» — «Халл Сити».

    «Челси»

    «Пенсионеры» всего лиши на один балл опережают «Тоттенхэм», который занимает пятое место. И на три очка отстают от второго «Манчестер Юнайтед». Так что, борьба за зону Лиги чемпионов будет нешуточная.

    К тому же, «синим» в среду предстоит провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». И скорее всего, в Кубке Англии выйдет играть не основной состав.

    Подопечные Антонио Конте выглядят сейчас неубедительно. Из трех последних матчей АПЛ, они проиграли в двух из них.

    Ближайшие события

    Сначала были разгромлены на своей арене «Борнмутом» (0:3), а затем опозорились в Уотфорде, проиграв местному клубу со счетом 1:4. В поединке 27-го тура АПЛ смогли переиграть «Вест Бромвич» (3:0), но выглядели неубедительно.

    В последних шести встречах этих клубов победу одерживал только «Челси». Выиграв пять игр с одинаковым счетом 2:0.

    «Халл Сити»

    Футболисты Найджела Эдкинса прошли уже два раунда в Кубке Англии. В 1/32 финала они обыграли «Блэкберн Роверс» (1:0), а в следующей стадии розыгрыша одолели «Ноттингем Форест» (2:1).

    «Тигры» ведут борьбу за сохранения прописки в Чемпионшипе. На данный момент они всего на один балл опережают «Барнсли», который находится в зоне вылета.

    В 31-м поединке чемпионата бывшая команда Слуцкого завоевала 29-ть баллов. В трех последних играх первенства «Халл» положил в свою копилку 4-е очка.

    На «Кей Си» команда Эдкинса поделила очки с «Лидсом» (0:0). Затем проиграла «Престону» (1:2) на выезде. Последний тур Чемпионшипа принес «тиграм» победу. В гостях одолели «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

    Прогноз

    У обоих клубов сейчас в приоритете совсем другие турниры. И на кубковый поединок оппоненты выставят, по всей видимости, не основные составы.

    2,26обе забьют: да

    Второй состав «Челси» сильнее аутсайдера Чемпионшипа. «Синие» должны проходить в следующий раунд. Но на их победу предлагают кэфф в 1,21.

    Но можно рискнуть сделать ставку на то, что обе команды смогут забить. Ведь защита сейчас у оппонентов хромает.

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