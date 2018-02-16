«Челси» — «Халл Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 16 февраля

«Челси»

«Пенсионеры» всего лиши на один балл опережают «Тоттенхэм», который занимает пятое место. И на три очка отстают от второго «Манчестер Юнайтед». Так что, борьба за зону Лиги чемпионов будет нешуточная.

К тому же, «синим» в среду предстоит провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». И скорее всего, в Кубке Англии выйдет играть не основной состав.

Подопечные Антонио Конте выглядят сейчас неубедительно. Из трех последних матчей АПЛ, они проиграли в двух из них.

Сначала были разгромлены на своей арене «Борнмутом» (0:3), а затем опозорились в Уотфорде, проиграв местному клубу со счетом 1:4. В поединке 27-го тура АПЛ смогли переиграть «Вест Бромвич» (3:0), но выглядели неубедительно.

В последних шести встречах этих клубов победу одерживал только «Челси». Выиграв пять игр с одинаковым счетом 2:0.

«Халл Сити»

Футболисты Найджела Эдкинса прошли уже два раунда в Кубке Англии. В 1/32 финала они обыграли «Блэкберн Роверс» (1:0), а в следующей стадии розыгрыша одолели «Ноттингем Форест» (2:1).

«Тигры» ведут борьбу за сохранения прописки в Чемпионшипе. На данный момент они всего на один балл опережают «Барнсли», который находится в зоне вылета.

В 31-м поединке чемпионата бывшая команда Слуцкого завоевала 29-ть баллов. В трех последних играх первенства «Халл» положил в свою копилку 4-е очка.

На «Кей Си» команда Эдкинса поделила очки с «Лидсом» (0:0). Затем проиграла «Престону» (1:2) на выезде. Последний тур Чемпионшипа принес «тиграм» победу. В гостях одолели «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

Прогноз

У обоих клубов сейчас в приоритете совсем другие турниры. И на кубковый поединок оппоненты выставят, по всей видимости, не основные составы.

2,26обе забьют: да

Второй состав «Челси» сильнее аутсайдера Чемпионшипа. «Синие» должны проходить в следующий раунд. Но на их победу предлагают кэфф в 1,21.

Но можно рискнуть сделать ставку на то, что обе команды смогут забить. Ведь защита сейчас у оппонентов хромает.

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