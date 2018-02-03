«Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 21-го тура немецкой Бундеслиги 3 февраля

«Майнц»

Коллектив Сандро Шварца в январе проиграл два матча из трех. При этом пропустил семь голов. Матчи «ноль-пятых» и раньше были результативными и моменты команда стабильно имела. Против лидеров Бундеслиги играли слабо. Зацепились за очки только в матчах с «Байером» и «Лейпцигом».

Так что ничего принципиально не поменялось.

В матче последнего тура встречались с теми же «фармацевтами». Но игра вышла совершенно другая. В первом круге «карнавальники» чудом выиграли 3:1. В ответке на «Бай-Арене» их просто не было видно. Особенно в первом тайме.

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Пять защитников и три опорника в старте – что будет делать команда? Риторический вопрос. Вот «Майнц» всю игру и защищался. «Байер» первые 45 минут портачил моменты (ни одного удара в створ), а потом из трех попаданий выжал два гола.

«Бавария»

После праздничного перерыва «Бавария» только наращивает обороты. Уже сами сверхрезультативные товарняки могли насторожить опытных бетторов.

Дело не в результате, а в наигрываемых схемах. За два товарищеских матча «звезда юга» забила 11 мячей. Соперники были не самыми сильными, но «Зюнненхоф Гроссаспах» все-таки «трешку» лидеру Бундеслиги положил.

И тут в официальных январских поединках «Бавария», зачастую доселе игравшая 4-1-2-3, возвращается к 4-3-3 и сначала безальтернативно выносит «Байер» 3:1, потом «Вердер» 4:2, а в последнем туре «Хоффенхайм» 5:2. Настораживают только пропущенные мячи от не самых сильных соперников. Но это дань атакующему стилю.

Причем пока еще «Бавария» играет эффективно: в каждом из трех матчей около половины ударов были направлены в рамку ворот соперников.

Прогноз

2,23«Бавария» победит и не пропустит

Обе команды имеют только по одной потере. Мюнхенцы не смогут рассчитывать на Артуро Видаля, который подхватил инфекцию. «Майнц» продал своего нападающего Виктора Фишера в «Копенгаген». Но за свои десять матчей датчанин не забивал. Так что потеря не слишком серьезная.

Матч первого круга «Бавария» разгромно выиграла (4:0). Как и еще четыре предыдущих матча. Только в сезоне 14/15 «звезда юга» на выезде обыграла «карнавальников» с разницей в один мяч. Ждем, что хозяева продолжат выигрывать, но не так крупно. Гости – продолжат плохо играть против сильных соперников.

Наш выбор – «Бавария» победит и не пропустит за 2,23.

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