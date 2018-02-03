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    Продолжение следует

    «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 21-го тура немецкой Бундеслиги 3 февраля

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    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
    The18
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    В рамках 21-го тура немецкого чемпионата по футболу «Майнц» 3 февраля примет дома «Баварию». Начало игры в 17:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Бавария».

    «Майнц»

    Коллектив Сандро Шварца в январе проиграл два матча из трех. При этом пропустил семь голов. Матчи «ноль-пятых» и раньше были результативными и моменты команда стабильно имела. Против лидеров Бундеслиги играли слабо. Зацепились за очки только в матчах с «Байером» и «Лейпцигом».
    Так что ничего принципиально не поменялось.

    В матче последнего тура встречались с теми же «фармацевтами». Но игра вышла совершенно другая. В первом круге «карнавальники» чудом выиграли 3:1. В ответке на «Бай-Арене» их просто не было видно. Особенно в первом тайме.

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    Пять защитников и три опорника в старте – что будет делать команда? Риторический вопрос. Вот «Майнц» всю игру и защищался. «Байер» первые 45 минут портачил моменты (ни одного удара в створ), а потом из трех попаданий выжал два гола.

    «Бавария»

    После праздничного перерыва «Бавария» только наращивает обороты. Уже сами сверхрезультативные товарняки могли насторожить опытных бетторов.

    Ближайшие события

    Дело не в результате, а в наигрываемых схемах. За два товарищеских матча «звезда юга» забила 11 мячей. Соперники были не самыми сильными, но «Зюнненхоф Гроссаспах» все-таки «трешку» лидеру Бундеслиги положил.

    И тут в официальных январских поединках «Бавария», зачастую доселе игравшая 4-1-2-3, возвращается к 4-3-3 и сначала безальтернативно выносит «Байер» 3:1, потом «Вердер» 4:2, а в последнем туре «Хоффенхайм» 5:2. Настораживают только пропущенные мячи от не самых сильных соперников. Но это дань атакующему стилю.

    Причем пока еще «Бавария» играет эффективно: в каждом из трех матчей около половины ударов были направлены в рамку ворот соперников.

    Прогноз

    2,23«Бавария» победит и не пропустит

    Обе команды имеют только по одной потере. Мюнхенцы не смогут рассчитывать на Артуро Видаля, который подхватил инфекцию. «Майнц» продал своего нападающего Виктора Фишера в «Копенгаген». Но за свои десять матчей датчанин не забивал. Так что потеря не слишком серьезная.

    Матч первого круга «Бавария» разгромно выиграла (4:0). Как и еще четыре предыдущих матча. Только в сезоне 14/15 «звезда юга» на выезде обыграла «карнавальников» с разницей в один мяч. Ждем, что хозяева продолжат выигрывать, но не так крупно. Гости – продолжат плохо играть против сильных соперников.

    Наш выбор – «Бавария» победит и не пропустит за 2,23.

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