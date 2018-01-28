«Бордо» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 января

«Бордо»

Футболисты «Бордо» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 26 набранных очков.

«Жирондинцы» вряд ли смогут претендовать на попадание в еврокубки. При этом им нужно подумать, как бы не опуститься в зону вылета, расстояние до которой составляет всего четыре балла.

В семи последних матчах «Бордо» одержал всего две победы, минимально обыграв «Труа» (1:0) и «Нант» (1:0). В то же время команда проиграла «Дижону» (2:3), «Страсбуру» (0:3), «Ницце» (0:1), «Монпелье» (0:2) и «Кану» (0:2).

В лазарете «Бордо» находятся Игор Левчук, Александр Менди, Матеус Перейра, Диего Контенто, Вукашин Йованович и Ярослав Плашил.

«Лион»

«Лион» расположился на второй строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. В 22 сыгранных турах команда записала в свой актив 48 очков.

«Ткачи» на данный момент отстают от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на восемь баллов. В то же время на минимальном расстоянии от них находятся «Марсель» и «Монако».

В национальном первенстве подопечные Бруно Женезио не проигрывали с 29 ноября. За этот период они одержали шесть побед при одной ничьей.

Также «Лион» успешно выступает в Кубке Франции, где накануне выбил «Монако» (3:2), обыграв его в гостях.

Примечательно, что серьезных кадровых проблем у «ткачей» нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 2,13, победа «Бордо» — 3,60, ничья – 3,60.

2,13Победа «Лиона»

Очевидно, что «ткачи» находятся в лучшей форме, учитывая их беспроигрышную серию, большое количество побед, а также успешное продвижение в Кубке Франции.

В то же время «жирондинцы» хоть и побеждали в этом году «Нант» и «Труа», но делали это минимально, не имея ощутимого игрового преимущества.

Недавно пост главного тренера «Бордо» занял Густавой Пойет, однако мы сомневаемся, что его появления сможет резко изменить ситуацию, тем более тогда, когда многие ключевые игроки залечивают травмы.

Учитывая все вышесказанное, мы бы взяли чистую победу гостей, ведь на них предлагают очень хороший коэффициент.

2,00Индивидуальный тотал «Лиона» больше 1,5

Также можно поставить на индивидуальный тотал «Лиона» больше 1,5 за 2,00. «Ткачи» сейчас много забивают, а «Бордо» имеет проблемы в обороне, так что ставка должна сыграть.

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