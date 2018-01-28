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    «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января

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    Паулиньо
    Паулиньо
    Ghanasoccernet.com
    В 21-м туре испанского первенства «Барселона» 28 января примет дома «Алавес». «Камп Ноу» открывает ворота в 22:45 мск. Прогноз на «Барселона» — «Алавес».

    «Барселона»

    Каталонцы оторвались от «Атлетико» уже на 11 очков. Сейчас коллектив Вальверде – единственный представитель ТОП-5 чемпионатов, который еще не проигрывал в своем первенстве. При этом трижды «сине-гранатовые» играли вничью.

    «Барселона» обыграла «Эспаньол» и вышла в полуфинал Кубка Испании В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Эспаньолом»

    В предпоследнем туре против «Сосьедада» каталонцы пропустили первыми, причем сразу «двушку». Это сравняло их по количеству пропущенных с главным преследователем этого сезона – «Атлетико» (по 9 мячей). Касательно хода матча против «басков», то это была самая неубедительная игра каталонцев за последние несколько месяцев.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом тайме был всего один удар в створ. Повезло, что удалось забить. Вторые 45 минут выдались более удачными: «блаугранас» выжали три мяча из восьми моментов. Вообще «Барселона» во вторых таймах более результативна.

    К примеру, в последнем туре против «Бетиса» все пять забитых влетели именно во втором отрезке матча. В сумме за последние пять матчей 14 голов из 19-ти припали на время после перерыва.

    «Алавес»

    «Алавес» парит над зоной вылета на расстоянии трех очков. И ближайшие три тура – это игры против крепких команд верхней части таблицы: «Барселоны», «Сельты» и «Вильярреала». Но за коллектив Абелардо Фернандеса не страшно.

    Ближайшие события

    Игру, которую показывают «едоки бобов», нельзя назвать красивой. Скорее, трудовой и характерной. «Славные» редко фолят меньше 15 раз за игру. Все очки добыты потом и кровью игроков Абелардо. Противоположно количеству нарушений эффективность команды.

    За последние три матча в Примере «Алавес» только против «Леганеса» показал умение попадать по воротам. А так, три удара в створ – это потолок команды Абелардо Фернандеса.

    Прогноз

    1,98«2 тайм больше 1-го тайма»

    У «Барселоны» важных потерь нет, у «Алавеса» таких море. Томас Пина и Родриго Эли дисквалифицированы. Бурги Альвис и Ману Гарсия получили одинаковые травмы. И если с нападающими проблем нет (Абелардо и так их тасует под соперника), то с защитниками и креативщиками проблема. Ждем более оборонительный вариант от «славных».

    Следовательно, вся игра будет под балалайку каталонцев. Поэтому и мы будем плясать от них. Тенденцию «сине-гранатовых» мы описали выше. Из нее вытекает только одна логичная ставка – «2 тайм больше 1-го тайма» за 1,98.

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