«ПСЖ» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 24 января

ПСЖ

В декабре и январе парижане выдали восьмиматчевую победную серию. После Нового года ПСЖ в матче 1/32 финала Кубка Франции разгромил на выезде «Ренн» со счетом 6:1.

Затем, в четвертьфинале Кубка лиги в гостях подопечные Унаи Эмери победили «Амьен» со счетом 2:0. Гостевая серия побед закончилась успехом в матче Лиги 1 с «Нантом» (1:0).

Вернувшись домой, ПСЖ разгромил на своем поле «Дижон» (8:0), а вот последний матч чемпионата, на выезде с «Лионом», не сложился.

1,73ПСЖ победит и 4 или более голов в матче Парижане из-за травмы потеряли Киллиана Мбаппе, защитник Дани Алвес получил прямую красную карточку, а лионцы вырвали победу на последних минутах встречи. «Пари Сен-Жермен» потерпел первое поражение с начала декабря — 1:2.

Парижский клуб возглавляет таблицу Лиги 1 с 56 очками и разницей мячей 68-17.

Самый результативный игрок ПСЖ — Эдинсон Кавани с 20 голами и 6 передачами, еще 15 голов и 13 ассистов у Неймара. Киллиан Мбаппе забил 9 голов и отдал 8 передач.

Из-за травм матч могут пропустить Киллиан Мбаппе, Неймар, хавбек Тьяго Мотта и вратарь Кевин Трапп.

«Генгам»

В декабре и начале января «фермеры» выдали семиматчевую серию без поражений, начав новый 2017-й год с домашней победы в Кубке Франции над «Ньором» (1:0).

Затем на выезде в рамках чемпионата Франции подопечные Антуана Комбуаре победили «Страсбург» (2:0).

Вернувшись домой на «Стад дю Рудуру» «трактористы» уступили «Лиону» (0:2), а в последнем матче на выезде проиграли «Амьену» (1:3).

В чемпионате Франции «Генгам» после 22 туров идет на 9-м месте с 29 очками и разницей мячей 24-29.

1,73Гандикап «Победа ПСЖ -2 гола» Лучший бомбардир команды — Джимми Бриан с 6 голами и 2 передачами, еще 4 гола забил Мустафа Диалло.

Из-за травм матч пропустят защитник Джордан Икоко и хавбек Мустафа Диалло.

В матче первого круга ПСЖ победил на выезде со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Генгам» добился победы на своем поле со счетом 2:1, но в гостях уступил со счетом 0:4. Та же ситуация повторялась на протяжении двух сезонов до этого. В Париже «Генгам» только проигрывал.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «ПСЖ», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,05.

За успех «Генгама» предлагают 26,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 10,00.

1,67Генгам не забьет В Париже «Генгам» ни разу не играл даже вничью, так что на успех рассчитывать не приходится. Вряд ли мало забивающим «фермерам» удастся даже поразить ворота соперника, чья оборона довольно надежна.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов больше 3,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Генгама" +3 гол» — за 1,85.

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