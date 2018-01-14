«Эспаньол» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

«Эспаньол»

Декабрь начался для барселонского клуба неудачно — он потерпел два поражения подряд — на выезде уступив «Эйбару» (1:3) и на своем поле проиграв «Жироне» (0:1).

Выездной матч с «Лас-Пальмасом» закончился вничью — подопечные Кике Флореса упустили победу, пропустив два мяча на последних минутах — 2:2.

Вернувшись в Барселону, «Эспаньол» одержал победу над «Атлетико» (1:0) и проиграл «Леванте» (1:2) в первом кубковом матче.

Затем «Эспаньол» на выезде победил «Малагу» (1:0) и на своем поле переиграл в ответном матче Кубка Короля «Леванте» (2:0), выйдя на «Барселону».

1,44Победа Бильбао или ничья После 18 туров «Эспаньол» с 23 очками расположился на 14-м месте в Примере. Разница мячей 15-21, лучший бомбардир команды — Жерар Морено с 7 голами, еще 3 мяча на счету Лео Баптистао.

Из-за травм матч могут пропустить защитники Виктор Санчес и Оскар Дуарте, а также вратарь Адриан Лопес.

Дисквалифицированы основной опорник Хави Фуэго и хавбек Давид Лопес.

«Атлетик»

В конце ноября баски вылетели из Кубка, уступив скромной «Форментере», но декабрь провели довольно уверенно, начав его с домашней ничьей с «Реалом» (0:0).

Затем на выезде в рамках Лиги Европы была повержена «Заря» (2:0), а в матче примеры — «Леванте» (2:0).

Вернувшись домой, баски в дерюи разошлись миром с «Реал Сосьедадом» (0:0), на выезде победили «Бетис» (2:0), а в последнем матче разобрались на своем поле с «Алавесом» (2:0).

После 18 туров «Атлетик» с 24 очками идет 10-м, всего на балл опережая каталонцев. Разница мячей 20-19, 7 голов на счету Арица Адуриса, еще 4 забил Рауль Гарсия, добавивший к ним 2 ассиста. 3 гола и 3 передачи у Иньяки Уильямса.

2,00Ничья ставки нет — Бильбао Из-за травм могут не сыграть защитники Ерай Альварес Лопес и Микель Баленсиага, нападающий Икер Муньяин и голкипер Кепа Аррисабалага

В прошлом сезоне матч в Барселоне закончился со счетом 0:0, а в Бильбао «Атлетик» победил со счетом 2:0. Сезоном ранее команды победили на своем поле со счетом 2:1.

Последний раз в Барселоне «Атлетик» побеждал в марте 2015 года, в ответном кубковом матче. Победа со счетом 2:0 позволила баскам выйти в финал Кубка Короля.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Эспаньол», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,62.

За успех «Атлетика» предлагают 2,90, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

1,75В первые пять минут не будет гола, углового, карточки или пенальти Обе команды имеют примерно равные шансы на победу и забитые голы, при том, что забивают они не слишком много. «Атлетик» давно не побеждал в Барселоне, но на последнем отрезке баски уверенно играют на выезде, так что матч с «Эспаньолом» может закончиться «сухой» ничьей или минимальной победой клуба из Бильбао.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,73 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа "Бильбао" +1 гол» — за 1,44.

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