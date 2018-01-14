ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Увезут ли баски очки из Каталонии?

    «Эспаньол» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

    Примера Футбол Испании Атлетик Эспаньол
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Эспаньол» — «Атлетик»
    «Эспаньол» — «Атлетик»
    uefa.com
    Эспаньол — Атлетик20:30
    В воскресенье, 14 января, «Эспаньол» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
    Еще прогнозы

    «Эспаньол»

    Декабрь начался для барселонского клуба неудачно — он потерпел два поражения подряд — на выезде уступив «Эйбару» (1:3) и на своем поле проиграв «Жироне» (0:1).

    Выездной матч с «Лас-Пальмасом» закончился вничью — подопечные Кике Флореса упустили победу, пропустив два мяча на последних минутах — 2:2.

    Вернувшись в Барселону, «Эспаньол» одержал победу над «Атлетико» (1:0) и проиграл «Леванте» (1:2) в первом кубковом матче.

    Затем «Эспаньол» на выезде победил «Малагу» (1:0) и на своем поле переиграл в ответном матче Кубка Короля «Леванте» (2:0), выйдя на «Барселону».

    1,44Победа Бильбао или ничья После 18 туров «Эспаньол» с 23 очками расположился на 14-м месте в Примере. Разница мячей 15-21, лучший бомбардир команды — Жерар Морено с 7 голами, еще 3 мяча на счету Лео Баптистао.

    Из-за травм матч могут пропустить защитники Виктор Санчес и Оскар Дуарте, а также вратарь Адриан Лопес.

    Дисквалифицированы основной опорник Хави Фуэго и хавбек Давид Лопес.

    «Атлетик»

    В конце ноября баски вылетели из Кубка, уступив скромной «Форментере», но декабрь провели довольно уверенно, начав его с домашней ничьей с «Реалом» (0:0).

    Затем на выезде в рамках Лиги Европы была повержена «Заря» (2:0), а в матче примеры — «Леванте» (2:0).

    Вернувшись домой, баски в дерюи разошлись миром с «Реал Сосьедадом» (0:0), на выезде победили «Бетис» (2:0), а в последнем матче разобрались на своем поле с «Алавесом» (2:0).

    После 18 туров «Атлетик» с 24 очками идет 10-м, всего на балл опережая каталонцев. Разница мячей 20-19, 7 голов на счету Арица Адуриса, еще 4 забил Рауль Гарсия, добавивший к ним 2 ассиста. 3 гола и 3 передачи у Иньяки Уильямса.

    2,00Ничья ставки нет — Бильбао Из-за травм могут не сыграть защитники Ерай Альварес Лопес и Микель Баленсиага, нападающий Икер Муньяин и голкипер Кепа Аррисабалага

    В прошлом сезоне матч в Барселоне закончился со счетом 0:0, а в Бильбао «Атлетик» победил со счетом 2:0. Сезоном ранее команды победили на своем поле со счетом 2:1.

    Последний раз в Барселоне «Атлетик» побеждал в марте 2015 года, в ответном кубковом матче. Победа со счетом 2:0 позволила баскам выйти в финал Кубка Короля.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Эспаньол», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,62.

    За успех «Атлетика» предлагают 2,90, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

    1,75В первые пять минут не будет гола, углового, карточки или пенальти Обе команды имеют примерно равные шансы на победу и забитые голы, при том, что забивают они не слишком много. «Атлетик» давно не побеждал в Барселоне, но на последнем отрезке баски уверенно играют на выезде, так что матч с «Эспаньолом» может закончиться «сухой» ничьей или минимальной победой клуба из Бильбао.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,73 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа "Бильбао" +1 гол» — за 1,44.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Баварию» ждет тяжелая игра на «Бай-Арене»
  • 4,94
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    • Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов