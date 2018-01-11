ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Удержит ли «Леванте» выездное преимущество над «Эспаньолом»?

    «Леванте» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на Кубок Испании 11 января

    Кубок Испании Футбол Испании Леванте Эспаньол
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Леванте» — «Эспаньол»
    «Леванте» — «Эспаньол»
    uefa.com
    Леванте — Эспаньол21:30
    В четверг, 11 января, «Леванте» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча – в 21:30 мск.
    Еще прогнозы
    Валенсия — Лас-Пальмас2,60 Миннесота — Кливленд1,95 Атлетико — Льейда Эспортиу1,83 Торонто — Коламбус1,94 Амур — Барыс1,60 Ницца — Монако1,90 Манчестер Сити — Бристоль Сити3,75 Вильярреал — Леганес2,10 Нэшвилл — Эдмонтон2,45 Сент-Луис — Флорида1,81 Спартак — ХК Сочи1,68 Реал Мадрид — Нумансия1,87 Челси — Арсенал1,82 Челси — Арсенал1,85 Байер — Бавария3,50 Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Все прогнозы на спорт

    «Леванте»

    В 1/16 финала валенсийцы прошли «Жирону» (2:0 на выезде, 1:1 дома), после чего команду ждала не слишком удачная серия матчей в Примере, где команда находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета.

    Сыграв вничью с «Малагой» (0:0) на выезде, левантийцы уступили на своем поле «Атлетику» (1:2), после чего еще дважды сыграли безголевую вничью — на выезде с «Севильей» и дома с «Леганесом».

    В первом матче 1/8 финала с «Эспаньолом» подопечные Хуана Муньиса одержали гостевую победу со счетом 2:1, а вот со второй каталонской командой им повезло меньше — «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила валенсийцев со счетом 0:3.

    1,80Ничья ставки нет — Эспаньол Лучшие бомбардиры «Леванте» — Хосе Луис Моралес и Энис Барди, забившие по 4 гола.

    В лазарете валентийцев травмированные защитники Чема и Иван Лопес, а также нападающие Рохер Марти и Александер Алегрия.

    «Эспаньол»

    В 1/8 финала барселонский клуб не без труда прошел выступающий в Сегунде «Тенерифе», сыграв 0:0 на выезде и победив 3:2 в гостях.

    После кубкового успеха, «Эспнаьол» потерпел два поражения подряд — на выезде уступив «Эйюару» (1:3) и на своем поле проиграв «Жироне» (0:1).

    Выездной матч с «Лас-Пальмасом» закончился вничью — подопечные Кике Флореса упустили победу, пропустив два мяча на последних минутах — 2:2.

    Вернувшись в Барселону, «Эспаньол» одержал победу над «Атлетико» (1:0) и проиграл «Леванте» (1:2) в первом кубковом матче.

    1,85Эспаньол выиграет один из таймов В последнем матче «Эспаньол» на выезде победил «Малагу» (1:0) и расположился на 14-м месте в Примере, всего на 2 строчки опережая «Леванте».

    Лучший бомбардир команды — Жерар Морено с 7 голами, еще 3 мяча на счету Лео Баптистао.

    Из-за травм матч могут пропустить защитники Серхио Санчес и Оскар Дуарте.

    Матч первого круга между командами завершился безголевой ничьей в Барселоне. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, сыграв в рамках примеры 1:1 в Барселоне и 2:1 в пользу хозяев в Валенсии, а в рамках 1/16 финала Кубка сыграв 1:1 в Валенсии и 2:1 в пользу хозяев в Барселоне.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Леванте», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,60.

    За успех «Эспаньола» предлагают 2,75, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

    На то, что «Леванте» выйдет в следующий раунд турнира ставят с коэффициентом 1,17, а на «Эспаньол» дают коэффициент 4,50.

    2,25Гол с 76 минуты и до концы матча Обе команды переживают не лучший отрезок, мало забивают, но за счет победы в первом матче шансы левантийцев выглядят предпочтительнее. Матч скорее всего закончится ничьей. Возможна и минимальная победа «Эспаньола», но в следующий раунд выйдет «Леванте».

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,73 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа "Эспаньола" +1 гол» — за 1,40.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» сделает заявку на выход в финал
  • 2,96
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов