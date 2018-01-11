«Леванте» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на Кубок Испании 11 января

«Леванте»

В 1/16 финала валенсийцы прошли «Жирону» (2:0 на выезде, 1:1 дома), после чего команду ждала не слишком удачная серия матчей в Примере, где команда находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета.

Сыграв вничью с «Малагой» (0:0) на выезде, левантийцы уступили на своем поле «Атлетику» (1:2), после чего еще дважды сыграли безголевую вничью — на выезде с «Севильей» и дома с «Леганесом».

В первом матче 1/8 финала с «Эспаньолом» подопечные Хуана Муньиса одержали гостевую победу со счетом 2:1, а вот со второй каталонской командой им повезло меньше — «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила валенсийцев со счетом 0:3.

1,80Ничья ставки нет — Эспаньол Лучшие бомбардиры «Леванте» — Хосе Луис Моралес и Энис Барди, забившие по 4 гола.

В лазарете валентийцев травмированные защитники Чема и Иван Лопес, а также нападающие Рохер Марти и Александер Алегрия.

«Эспаньол»

В 1/8 финала барселонский клуб не без труда прошел выступающий в Сегунде «Тенерифе», сыграв 0:0 на выезде и победив 3:2 в гостях.

После кубкового успеха, «Эспнаьол» потерпел два поражения подряд — на выезде уступив «Эйюару» (1:3) и на своем поле проиграв «Жироне» (0:1).

Выездной матч с «Лас-Пальмасом» закончился вничью — подопечные Кике Флореса упустили победу, пропустив два мяча на последних минутах — 2:2.

Вернувшись в Барселону, «Эспаньол» одержал победу над «Атлетико» (1:0) и проиграл «Леванте» (1:2) в первом кубковом матче.

1,85Эспаньол выиграет один из таймов В последнем матче «Эспаньол» на выезде победил «Малагу» (1:0) и расположился на 14-м месте в Примере, всего на 2 строчки опережая «Леванте».

Лучший бомбардир команды — Жерар Морено с 7 голами, еще 3 мяча на счету Лео Баптистао.

Из-за травм матч могут пропустить защитники Серхио Санчес и Оскар Дуарте.

Матч первого круга между командами завершился безголевой ничьей в Барселоне. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, сыграв в рамках примеры 1:1 в Барселоне и 2:1 в пользу хозяев в Валенсии, а в рамках 1/16 финала Кубка сыграв 1:1 в Валенсии и 2:1 в пользу хозяев в Барселоне.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Леванте», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,60.

За успех «Эспаньола» предлагают 2,75, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

На то, что «Леванте» выйдет в следующий раунд турнира ставят с коэффициентом 1,17, а на «Эспаньол» дают коэффициент 4,50.

2,25Гол с 76 минуты и до концы матча Обе команды переживают не лучший отрезок, мало забивают, но за счет победы в первом матче шансы левантийцев выглядят предпочтительнее. Матч скорее всего закончится ничьей. Возможна и минимальная победа «Эспаньола», но в следующий раунд выйдет «Леванте».

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,73 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа "Эспаньола" +1 гол» — за 1,40.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook