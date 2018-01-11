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    Будет ли разгром на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 11 января

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Сельта
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    Систо Пионе
    Систо Пионе
    marca.com
    В рамках ответной встречи 1/8 финала Кубка короля на «Камп Ноу» к «Барселоне» приедет «Сельта». Матч начнется в 23:30 мск.

    «Барселона»

    «Барса» приступила к играм Кубка короля на стадии 1/16. Там ей попалась «Мурсия». Обе встречи с «перцами» каталонцы играли по схеме 4-3-3. И оба раза встречи заканчивались погромом «красно-белых». Обратите внимание, что в обоих встречах первые таймы были скучноваты.

    На «Нуэва Кондомина» каталонцы в первой половине нанесли 5 ударов, на «Камп Ноу» — 6. При этом был упорный контроль – больше 70%.

    Вторые таймы были явно живее: контроля поменьше, но меньше 12 ударов не было. Аналогично было и в первом матче против «Сельты». Только с контролем что-то у «сине-гранатовых» не заладилось. Меньше 50% за матч!

    Выход в центре поля Паулиньо был призван исключительно помочь бразильцу – ему нужно набирать форму. Кубковые матчи ясно дают понять: меняются тренеры, проходят эпохи, а незаменимый игрок в «Барселоне» один – Бускетс. Вроде на поле не выходил, а как сыграл!

    «Сельта»

    «Кельты» за последние два месяца стали настоящей грозой лидеров Примеры. Две ничьи с «Барселоной» (в чемпионате и Кубке), «мировая» с «Реалом» в последнем матче Ла Лиги, достойные проигрыши в один мяч «Севилье» и «Валенсии», победа над «Атлетиком».

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    В проигранных матчах «небесные» смотрелись очень неплохо. «Севилья», к примеру, нанесла всего на один удар больше игроков Унсуэ. С «Валенсией» моментов было поровну – по 13. «Барселоне» и «Реалу» по игре проиграли, но выстояли и вытерпели ничейные результаты.

    В Кубке «Сельта» обходилась без основных защитников, но была во всеоружии в атаке. Именно благодаря этому и были добыты результаты.

    Прогноз

    1,60«Ф2 (+2,5)»

    В первом Кубковом матче на «Балайдосе» «Сельта» рискнула сыграть в атакующем ключе. Правда, «кельтская» схема 4-3-3, которую использовал и соперник, имела другие маршруты движения игроков по полю. Но все равно все движение было направлено вперед. Пусть и не так стремительно, как у «Барселоны».

    Если «Барса» проходит, попадает на «Реал». Этот факт, фактор родных трибун и проигранное в первом матче владение (эго ведь зудит) позволяют предположить, что Вальверде выпустит более основной состав. А уж он справится с «кельтами». Но мы считаем, что разгрома не будет. Наша ставка –«Ф2 (+2,5)» за 1,6.

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