«Реал Мадрид» — «Нумансия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 10 января

«Реал Мадрид»

По трем играм, которые «Реал» сыграл в Кубке короля, уже четко видно стратегию Зидана: в первом матче обеспечить результат, а во втором – выпустить дубль и как пойдет. В подтверждение этого тезиса свидетельствуют составы на первый и ответный матч против «Фуэнлабрады». В первом (победа 2:0) в атаке вышли Асенсио и Майорал, в помощь им – Лукас и перспективный Льоренте.

Зидан: Не собираюсь обсуждать шансы «Реала» на чемпионство каждую неделю Главный тренер «Реала» прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры

В ответке играл полнейший дубль и Навас на воротах. А в первом матче против «Нумансии» выходили Бейл, Асенсио и тот же Майорал. Следовательно, стоит ожидать кого-то из основки в защитную или даже среднюю линию (опорничка).

После двух неудачных матчей в Примере (поражение от «Барсы» и ничья против «Сельты»), «Реал Мадрид» должен доказать, что он все-таки королевский клуб. Так? Не так! «Галактикос» нервничают, но гордятся. Доказательство – и «Барсу», и «Сельту» «сливочные» выиграли по фолам. Мол, не мастерством, так грубостью.

«Нумансия»

До мадридцев «Нумантинос» прошли «Реал Овьедо», «Спортинг» и «Малагу». Последних прошли чудом. В первом матче все решили последние минуты. «Красные» забили два победных гола в компенсированное к матчу время – на 93-ей и 95-ой. Будь такое в странах СНГ или Азии, заговорили бы о договорняке…

В ответном поединке удалось отквитать пропущенный мяч и закрыться. Своеобразный «автобус» помог команде из Сории добыть нужный результат. Интересно, что в домашнем матче «Нумансия» играла по более атакующей и универсальной схеме: 4-4-2.

В ответочке «красные» насытили центр поля и располагались как можно уже – 4-2-3-1. Против «Реала» они так играли с самого начала. После первого матча (3:0 в пользу «сливочных») им терять уже нечего. Потому ждем обратной рокировки – более атакующую схему «Нумансии» и игру от ножа. Вполне возможно, что мотивация сыграет за гостей сегодня.

Прогноз

1,87«1 тайм: ТБ 1,5»

Прошлая встреча зафиксировала полное преимущество резерва «Реала» против претендентов на повышение. Ждем выхода кого-то «посерьезнее» в защиту «сливочных» и, возможно, Наваса – в рамку. В случае прохода матч следующей стадии Кубка будет для «Реала» прекрасной возможностью отомстить за три «сухих» мяча от каталонцев.

Потому не ждем, что «Реал» отпустит соперника. А игра от ножа у соперника может даже сыграть на руку команде Зидана, ведь мастерство не так высоко и ошибки обязательно будут. Наш выбор – «1 тайм: ТБ 1,5» за 1,87.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook