ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» будет ловить ошибки

    «Реал Мадрид» — «Нумансия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 10 января

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Нумансия
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Гарет Бейл
    Гарет Бейл
    Goal.com
    В рамках 1/8 финала Кубка короля «Реал Мадрид» примет дома «Нумансию». Матч состоится 10 января и начнется в 23:30 по московскому времени.

    «Реал Мадрид»

    По трем играм, которые «Реал» сыграл в Кубке короля, уже четко видно стратегию Зидана: в первом матче обеспечить результат, а во втором – выпустить дубль и как пойдет. В подтверждение этого тезиса свидетельствуют составы на первый и ответный матч против «Фуэнлабрады». В первом (победа 2:0) в атаке вышли Асенсио и Майорал, в помощь им – Лукас и перспективный Льоренте.

    Зидан: Не собираюсь обсуждать шансы «Реала» на чемпионство каждую неделю Главный тренер «Реала» прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры

    В ответке играл полнейший дубль и Навас на воротах. А в первом матче против «Нумансии» выходили Бейл, Асенсио и тот же Майорал. Следовательно, стоит ожидать кого-то из основки в защитную или даже среднюю линию (опорничка).

    После двух неудачных матчей в Примере (поражение от «Барсы» и ничья против «Сельты»), «Реал Мадрид» должен доказать, что он все-таки королевский клуб. Так? Не так! «Галактикос» нервничают, но гордятся. Доказательство – и «Барсу», и «Сельту» «сливочные» выиграли по фолам. Мол, не мастерством, так грубостью.

    «Нумансия»

    До мадридцев «Нумантинос» прошли «Реал Овьедо», «Спортинг» и «Малагу». Последних прошли чудом. В первом матче все решили последние минуты. «Красные» забили два победных гола в компенсированное к матчу время – на 93-ей и 95-ой. Будь такое в странах СНГ или Азии, заговорили бы о договорняке…

    Еще прогнозы

    В ответном поединке удалось отквитать пропущенный мяч и закрыться. Своеобразный «автобус» помог команде из Сории добыть нужный результат. Интересно, что в домашнем матче «Нумансия» играла по более атакующей и универсальной схеме: 4-4-2.

    В ответочке «красные» насытили центр поля и располагались как можно уже – 4-2-3-1. Против «Реала» они так играли с самого начала. После первого матча (3:0 в пользу «сливочных») им терять уже нечего. Потому ждем обратной рокировки – более атакующую схему «Нумансии» и игру от ножа. Вполне возможно, что мотивация сыграет за гостей сегодня.

    Прогноз

    1,87«1 тайм: ТБ 1,5»

    Прошлая встреча зафиксировала полное преимущество резерва «Реала» против претендентов на повышение. Ждем выхода кого-то «посерьезнее» в защиту «сливочных» и, возможно, Наваса – в рамку. В случае прохода матч следующей стадии Кубка будет для «Реала» прекрасной возможностью отомстить за три «сухих» мяча от каталонцев.

    Потому не ждем, что «Реал» отпустит соперника. А игра от ножа у соперника может даже сыграть на руку команде Зидана, ведь мастерство не так высоко и ошибки обязательно будут. Наш выбор – «1 тайм: ТБ 1,5» за 1,87.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вторая дуэль Хьютона и Ходжсона
  • 6,34
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов