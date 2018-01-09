«Валенсия» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на Кубок Испании 9 января

«Валенсия»

В 1/16 финала Кубка левантийцы прошли «Сарагосу» (2:0 в гостях и 4:1 дома), после чего провели не слишком удачную серию матчей в Примере, начавшуюся с гостевого поражения от «Хетафе» (0:1).

Затем на своем поле «Валенсия» вырвала победу у «Сельты» (2:1), но в следующем матче точно так же уступила на последних минутах «Эйбару» (1:2) на выезде.

Вернувшись домой, «Валенсия» проиграла «Вильярреалу» (0:1), а в выездном кубковом матче с «Лас-Пальмасом» спаслась на последних минутах — 1:1.

2,60Обе забьют и «Валенсия» победит В последнем матче подопечные Марселино благодаря автоголу и пенальти одолели на своем поле «Жирону» (2:1).

Лучший бомбардир «Валенсии» Симоне Дзадза с 10 голами в Примере, 8 голов у Родриго и 6 у Санти Мины.

«Лас-Пальмас»

В предыдущем раунде Кубка островитяне не без труда прошли «Депортиво» (4:1 в гостях, 2:3 дома) — между этими матчами трижды проиграв и один раз сыграв вничью в примере.

Осле ответного кубкового матча «Лас-Пальмас» одержал первую за десять матчей победу в Примере, обыграв дома «Бетис» (1:0).

На этом все успехи и кончились — затем в гостях «пальмы» проиграли «Алавесу» (0:2), на своем поле сыграли ушли от поражения в матче с «Эспаньолом» (2:2), забив два голоа в концовке, и проиграли на выезде «Хетафе» (0:2).

1,67Валенсия победит и ТБ 2,5 Упустив победу в первом кубковом матче с «Валенсией» (1:1), подопечные Пако Хемеса дома проиграли «Эйбару» (1:2).

Лучший бомбардир в составе «Лас-Пальмаса» — Лоик Реми с 5 голами в Примере, еще 4 мяча у Хонатана Кальери.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Валенсию», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

За успех «Лас-Пальмаса» предлагают 6,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,80.

1,91Гандикап «победа Валенсии -1 гол» «Лас-Пальмас» в Примере лежит на дне таблицы, одержав всего 3 победы в 18 матчах, к тому же на выезде «пальмы» не выигрывали с октябрьского матча с «Депортиво». «Валенсия», даже учитывая не лучшую свою форму, сумеет добиться домашней победы, но «Лас-Пальмас» навяжет борьбу и забьет.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,53 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,70, а также европейский гандикап «победа "Лас-Пальмаса" +2 гола» — за 1,70.

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