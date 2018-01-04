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    Удар на первый тайм

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Вест Хэм
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    Андре Айю
    Андре Айю
    Goal.com
    В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» 4 января примет «Вест Хэм». Матч начнется в 23:00 по Москве.

    «Тоттенхэм»

    Перед 22-ым туром команда Почеттино шла 6-ой, что по итогам сезона даст шанс сыграть ей в Лиге Европы. Глядя на игру «шпор» вообще и Кейна в частности, понимаешь, что это не их уровень. С другой стороны, «Ювентус» покажет, какой у кого уровень.

    А пока – АПЛ. Домашние показатели у «Тоттенхэма» лучше: 6 побед в 10-ти матчах при трех ничьих. Последние четыре из пяти игр «лилейно-белые» выиграли с разницей в два и более мяча. По факту, в три, потому как в два мяча был обыгран только «Брайтон». Остальные соперники пропускали как минимум трижды.

    В последней игре против «Саутгемптона» Кейн снова стал самым эффективным игроком «шпор» — половина ударов команды (8 из 16) на его счету. Но соперника «Тоттенхэм» не превзошел – у «святых» тоже 16 ударов (6 в створ).

    Более того, «Саутгемптон» 11 ударов наносил из пределов штрафной площадки, тогда как «Тоттенхэм» пробивал с близка 7 раз.

    «Вест Хэм»

    Все-таки назначение Мойеса дало свои плоды. «Вест Хэм» наконец-то покинул зону вылета и теперь парит над ней на расстоянии двух очков. Ближайшие матчи позволяют надеяться на увеличение отрыва. «Молоткам» в январе предстоит сыграть против всей шайки аутсайдеров: «Вест Брома», «Кристал Пэлас» и «Борнмута».

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    Для концентрации втиснулись еще «Тоттенхэм» и «Хаддерсфилд». Но игры с аутсайдерами тоже не гарантия успеха. Вон в недавней игре против того же «Борнмута» «молотобойцы» выдали зрителям шоу с шестью голами, два из которых были забиты в самом эндшпиле поединка.

    Или предыдущий матч против другого аутсайдера – «Ньюкасла». «Сороки» вообще всадили три мяча в ворота Адриана, а «Вест Хэм» ответил только двумя. Но здесь-то подопечные Мойеса хоть достойно выглядели: 19 ударов против 11, 6-3 по угловым.

    Прогноз

    2,28«1 тайм: ТБ 1,5»

    В этом сезоне команды обменялись результативными победами с одинаковым счетом 3:2. Только «Тоттенхэм» выиграл в чемпионате, а «Вест Хэм» в Кубке лиги. В обоих случаях «шпоры» забивали первыми два мяча еще в первом тайме.

    Интересно, что у обеих команд как минимум один гол влетал в первом тайме последних трех поединков. Либо забивали сами, либо получали «за уши». Учитывая, что «Вест Хэм» на выезде пропустил 24 мяча из общих 38-ми, нам кажется, что есть смысл рискнуть и поставить на «1 тайм: ТБ 1,5» за 2,28.

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    Почему бы не продолжить?«Суонси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу 2 января
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