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    Создаст ли «Нумансия» проблемы «Реалу»?

    «Нумансия» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 4 января

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    financialtribune.com
    В четверг, 4 января, «Нумансия» на своем поле примет «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Лос-Пахаритос», начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Нумансия»

    Футболисты «Нумансии» в текущем розыгрыше Кубка Испании стартовали со стадии 1/64 финала, на которой прошли «Овьедо» (1:0). Затем они с большими проблемами одолели хихонский «Спортинг» (1:1, 3:1 – по пенальти). А в 1/16 финала остановили «Малагу» (2:1 и 1:1).

    Ждет ли «Барселону» успех в Виго? «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 4 января В Сегунде, где сыграно 20 туров, «Нумания» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 35 очков, что на 4 балла меньше, чем у лидера.

    В четырех последних матчах подопечные Хагобы Аррасате обыграли «Вальядолид» (3:2), «Ла Хойя Лорку» (1:0) и «Севилью Б» (3:0), а также сыграли вничью с «Осасуной» (2:2).

    Серьезных кадровых проблем у «Нумансии» на данный момент нет.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» начал турнирный путь в Кубке Испании с противостояния с «Фуэнлабрадой». В гостях «сливочные» победили 2:0, забив оба гола с пенальти, а на своем поле разошлись с соперником миром – 2:2.

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    В турнирной таблице чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана занимают скромное для себя четвертое место, отставая от «Барселоны» сразу на 14 баллов.

    В своем последнем матче «Реал» у себя дома проиграл как раз «Барселоне», пропустив три безответных мяча.

    Также можно отметить тот факт, что в гостях мадридцы поделили очки с «Атлетиком» (0:0), «Атлетико» (0:0), а также проиграли «Жироне» (1:2), и все это за два последних месяца.

    Зинедин Зидан пока не может рассчитывать на Даниэля Карвахаля, отбывающего дисквалификацию. После травмы восстанавливается Карим Бензема.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1,25, победа «Нумансии» — 11,50, ничья – 6,00.

    1,73Победа «Реала» с форой +2

    Действительно, когда на поле встречаются команды из разных дивизионов, то шансов на успех будет больше у представителя Примеры, тем более что им является «королевский» клуб.

    Однако не стоит забывать, что «сливочные» завершили 2017 год на минорной ноте. Победы давались им тяжело, а уж тем более на выезде.

    «Нумансия» сейчас неплохо играет в Сегунде. Нам кажется, что у себя дома она захочет порадовать своих болельщиков, поэтому ставка на «победу хозяев с форой +2» за 1,73 не лишена смысла.

    1,87Индивидуальный тотал «Реала» в первом тайме меньше 1

    Если «Нумансия» выйдет на поле с должным настроем, то хотя бы в первом тайме должна навязать борьбу более именитом сопернику. Шансы сохранить ворота в неприкосновенности у хозяев будут, так что можно взять «индивидуальный тотал "Реала" в первом тайме меньше 1» за 1,87.

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