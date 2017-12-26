«Ливерпуль» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря

«Ливерпуль»
«Тоттенхэм» подобрался на расстояние одного очка. С другой стороны, «Челси» не ушел в отрыв. Ситуация двояка: радуйся и плач.
Хендерсон пропустит игру со «Суонси» Капитан «Ливерпуля» не поможет «красным» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги
Аналогичная ситуация была и в конкретном матче – последнем, против «Арсенала». Эти команды стабильно выдают зрелище, и мы правильно рассчитали, что в основном оно припадет на второй тайм. Так и случилось. Полное доминирование «Ливерпуля» в первой половине (8-4 по ударам, 4-0 по попаданиям, ни одного блока от защиты «Арсенала») сменилось игрой без центра.
Ударов больше не стало, добавилась прицельность (4-5 по попаданиям в пользу «Ливерпуля»). Добавились окологолевые моменты: прострелы, разрезающие передачи, навесы. В итоге команды бомбанули 5 голов во втором тайме и завершили матч ничьей 3:3.
Причем три гола «Арсенала» вместились в пять минут. Вроде Клоппу пора плакать – пропустили три заслуженных «плюхи», как с куста. С другой стороны, нашли силы спасти ничью – впору порадоваться за характер команды.
«Суонси»
А знаете ли Вы, что про «Суонси» писал Максим Горький? Догадайтесь с трех раз в каком произведении. Вот парочка статистических подсказок.
«Лебеди» выиграли только один из последних 10-ти матчей, два гола за игру забивали только два раза, забили меньше всего голов вообще и, наконец, находятся на последнем месте в таблице. Вдобавок ко всему – «Суонси» находится в поисках тренера. Наверное, уже и объявления расклеили.
За последние три игры «лебеди» не пробивали больше 8-ми раз. В последнем матче 7-ми ударов хватило, чтобы однажды забить и вытащить ничью против «Кристал Пэлас». Мячом владели больше хозяева, но «Орлы» почти в два раза больше бил (13 ударов).
Несмотря на то, что и. о. тренера был полузащитник команды Леон Бриттон, «Суонси» нашел в себе силы отыграться – Айю на 77-ой минуте поразил ворота и спас ничью для команды.
Прогноз
Четыре матча подряд «Ливерпуль» не получает больше одной желтой карточки. «Суонси» за последние две игры получил пять «горчичников». Но протекать данная игра будет по типу матча против «Манчестер Сити». В нем команды вообще не получили ни одной желтой.
«Красные» более экспрессивная команда, взрывная и напоминает холерика. Потому некоторые провокации вполне могут привести к нарушениям на своих игроках. Рефери поединка Кевин Френд показывает в среднем за матч 2,6 желтых карточек.
Впору ставить на тотал с промежутком 0-3, но такой исход имеет низкий кэф. Потому предлагаем рискнуть и поставить на «Желтые карточки: П2» за 2,02.