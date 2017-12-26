«Ливерпуль» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря

«Ливерпуль»

«Тоттенхэм» подобрался на расстояние одного очка. С другой стороны, «Челси» не ушел в отрыв. Ситуация двояка: радуйся и плач.

Хендерсон пропустит игру со «Суонси» Капитан «Ливерпуля» не поможет «красным» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги

Аналогичная ситуация была и в конкретном матче – последнем, против «Арсенала». Эти команды стабильно выдают зрелище, и мы правильно рассчитали, что в основном оно припадет на второй тайм. Так и случилось. Полное доминирование «Ливерпуля» в первой половине (8-4 по ударам, 4-0 по попаданиям, ни одного блока от защиты «Арсенала») сменилось игрой без центра.

Ударов больше не стало, добавилась прицельность (4-5 по попаданиям в пользу «Ливерпуля»). Добавились окологолевые моменты: прострелы, разрезающие передачи, навесы. В итоге команды бомбанули 5 голов во втором тайме и завершили матч ничьей 3:3.

Причем три гола «Арсенала» вместились в пять минут. Вроде Клоппу пора плакать – пропустили три заслуженных «плюхи», как с куста. С другой стороны, нашли силы спасти ничью – впору порадоваться за характер команды.

«Суонси»

А знаете ли Вы, что про «Суонси» писал Максим Горький? Догадайтесь с трех раз в каком произведении. Вот парочка статистических подсказок.

«Лебеди» выиграли только один из последних 10-ти матчей, два гола за игру забивали только два раза, забили меньше всего голов вообще и, наконец, находятся на последнем месте в таблице. Вдобавок ко всему – «Суонси» находится в поисках тренера. Наверное, уже и объявления расклеили.

За последние три игры «лебеди» не пробивали больше 8-ми раз. В последнем матче 7-ми ударов хватило, чтобы однажды забить и вытащить ничью против «Кристал Пэлас». Мячом владели больше хозяева, но «Орлы» почти в два раза больше бил (13 ударов).

Несмотря на то, что и. о. тренера был полузащитник команды Леон Бриттон, «Суонси» нашел в себе силы отыграться – Айю на 77-ой минуте поразил ворота и спас ничью для команды.

Прогноз

2,02«Желтые карточки: П2»

Четыре матча подряд «Ливерпуль» не получает больше одной желтой карточки. «Суонси» за последние две игры получил пять «горчичников». Но протекать данная игра будет по типу матча против «Манчестер Сити». В нем команды вообще не получили ни одной желтой.

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«Красные» более экспрессивная команда, взрывная и напоминает холерика. Потому некоторые провокации вполне могут привести к нарушениям на своих игроках. Рефери поединка Кевин Френд показывает в среднем за матч 2,6 желтых карточек.

Впору ставить на тотал с промежутком 0-3, но такой исход имеет низкий кэф. Потому предлагаем рискнуть и поставить на «Желтые карточки: П2» за 2,02.

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