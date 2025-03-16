В рамках турнира по профессиональному боксу в Ливерпуле 16 марта пройдет титульный поединок Ника Болла и Тиджея Дохени в полулегком весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Болл — Дохени, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ник Болл

Турнирное положение: Англичанин действующий чемпион мира по боксу в полулегком дивизионе по версии WBA. Данный титул он взял летом прошлого года. При этом британец уже успел провести одну успешную защиту.

Последние бои: В своей профессиональной карьере Болл еще не потерпел ни единого поражения. В июне прошлого года он без проблем завоевал титул в противостоянии с Рэймондом Фордом, которого одолел единогласным решением судей. В крайнем поединке победил техническим нокаутом Ронни Риоса.

Состояние бойца: Всего в карьере Ника 21 победа и одна ничья. Статистика очень неплохая, однако ударной мощью данный боец не выделяется на фоне конкурентов. Лишь 12 раз он победил нокаутами. И 3 из четырех последних поединка дошли до судейского решения.

Тиджей Дохени

Турнирное положение: Дохени уважаемый ветеран с внушительным послужным списком. Он бывший чемпион мира IBF в этом весе. А также экс-претендент на звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем дивизионе.

Последние бои: Ирландец дерется часто, но в силу возраста не может показывать стабильные результаты. За 10 предыдущих поединков у Дохени 5 побед и 5 поражений. В своем последнем противостоянии он был нокаутирован абсолютным чемпионом второго легчайшего дивизиона Наоей Иноуэ. Также еще проигрывал и Сэму Гудману. Да и в целом с представителями топ-5 ему драться очень сложно.

Состояние бойца: В нынешнем состоянии Дохени уже не конкурентоспособен на топ-уровне. Он сильный и опытный боксер, но не чемпионского калибра.

В данном поединке его шанс заключается, пожалуй, в единственном случайном попадании. Других вариантов выиграть у Болла просто нет.

Статистика для ставок

За 10 предыдущих поединков у Дохени 5 побед и 5 поражений

Всего в карьере Ника Болла 21 победа и одна ничья, 4 последних его поединка пробили тотал больше 9,5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят чемпиона явным фаворитом. На победу Болла можно поставить с коэффициентом 1.08. На успех Дохени предлагают сделать ставку за 8.40.

Прогноз: По всем раскладам у Ника Болла шансов на успех гораздо больше. Здесь стоит отметить преимущество в возрасте, физические кондиции и более впечатляющую статистику. При всем этом англичанин не обладает поставленным нокаутирующим ударом. А значит, у Дохени есть шанс протянуть, как минимум, до чемпионских отрезков.

Ставка: Тотал больше 9,5 за 1.75.