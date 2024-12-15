В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Юсуфа Раисова и Артема Резникова в полусреднем весе. Начало — 22:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Раисов — Резников, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юсуф Раисов

Турнирное положение: Раисов бывший полуфиналист Гран-при в легком дивизионе. На текущий момент располагается на четвертой строчке в рейтинге весовой категории до 70,3 кг.

Последние бои: За 7 предыдущих поединков в активе Юсуфа 5 побед и 2 поражения. Он проигрывал бывшему чемпиону Эдуарду Вартаняну и своему грядущему сопернику Артему Резникову в 2020 году. Тогда все закончилось триумфом для казахстанского бойца раздельным вердиктом. В последней встрече Раисов победил по очкам Александра Матуратова.

Состояние бойца: У Раисова высокий уровень самбо и неплохая база рукопашного боя. Однако далеко не всегда его бои получаются яркими и зрелищными. В половине случаев они доходили до судейского решения. На текущий момент Юсуф пребывает в оптимальной форме. Но все же бои сильнейшим легковесам раньше Раисов проигрывал.

Артем Резников

Турнирное положение: Резников дважды бывший претендент на титул АСА в легком весе. Сейчас казахстанский боец располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона.

Последние бои: Статистика обоих бойцов в преддверии реванша идентична: у каждого по 5 побед и 2 поражения за 7 предыдущих поединков. Резников на данном отрезке проигрывал тому же Эдуарду Вартаняну и Али Багову. Обоим уступил досрочно. В последнем бою казахстанец показал доминирующее выступление против Мохаммеда Кокова, одолев его единогласным решением.

Состояние бойца: Артем сделал правильные выводы после поражения от Багова. Ныне Резников очень грамотно меняет этажи и во время использует свою борьбу при сближении с соперником.

Физические кондиции и контроль в партере у этого бойца просто невероятные. Он один из самых атлетичных бойцов лиги.

Статистика для ставок

Статистика обоих бойцов в преддверии реванша идентична: у каждого по 5 побед и 2 поражения за 7 предыдущих поединков

3 из четырех предыдущих боев с участием Резникова завершились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Несмотря на успех казахстанца в первом поединке, в реванше букмекеры видят фаворитом Юсуфа Раисова. На его победу можно поставить за 1.32. На победу Резникова предлагаю сделать ставку за 3.20.

Прогноз: Бойцы пребывают в хорошей форме и их статистика одинакова. Но при всех прочих равных у Артема есть определенные преимущества. Его борьба в последних боях выглядела эффективнее. Реванш точно не будет легким ни для кого. Но с таким коэффициентом гораздо логичнее поставить на триумф Резникова.

Ставка: Победа Артема Резникова за 3.20.