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    Муслим Салихов одержит очередную победу в UFC?

    Салихов — Кенан. Ставка (к. 2.75) и прогноз на ММА, UFC Macau, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Салихов — Кенан
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    Муслим Салихов
    В рамках турнира UFC Macau 23 ноября пройдет поединок Муслима Салихова и Сонга Кенана в полусреднем весе. Начало — 15:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Салихов — Кенан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Муслим Салихов

    Турнирное положение: На сегодняшний день россиянин очень далек от попадания в топ-15 полусреднего дивизиона. Возрасте 40 лет Салихов близок к закату карьеру и сейчас он просто дерется ради чека, дорабатывая свой контракт с промоушеном.

    Последние бои: Российский боец одержал только 2 победы за 5 предыдущих поединков в лиге. В последнем противостоянии Салихов раздельным решением одолел бывшего представителя топ-15 Сантьяго Понзиниббио.

    Состояние бойца: Как и грядущий оппонент, Салихов является ярко выраженным ударником. В партер россиянин идет крайне редко. В UFC у него нет ни одной победы болевыми или удушающими приемами. Гораздо чаще Муслим предпочитает разбираться с соперниками в стойке. Едва ли очередной поединок станет исключением.

    Сонг Кенан

    Турнирное положение: Как и оппонент, китайский боец также не претендует на попадание в рейтинг. На сегодняшний день Сонга даже сложно назвать середняком категории до 77,1 кг. Скорее, боец борется за сохранение прописки в лиге.

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    • Последние бои: У Сонга такая же статистика за 5 предыдущих встреч, как и у противника: 2 победы и 3 поражения. В последней встрече китайский боец одолел единогласным решением Рика Гленна. До этого логичным образом уступил Кевину Джоуссету.

    Состояние бойца: Промоушен никак не продвигает данного бойца. В нем видят разве что трамплина для восходящих звезд. Например, Кенан был деклассирован нынешним представителем топ-10 Иэном Гэрри.

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    Причем пробелов у китайского бойца хватает как в стойке, так и на земле.

    Статистика для ставок

    • У Сонга такая же статистика за 5 предыдущих встреч, как и у Салихова: 2 победы и 3 поражения

    • Три последних боя Кенана дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии российский боец идет фаворитом у букмекеров. На победу Салихова можно поставить за 1.45. На триумф Кенана предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.85.

    Прогноз: Соперники примерно одинакового класса. Но все же в ударной технике Муслим Салихов смотрится чуть получше. У него более сильный удар и больше нокаутов в UFC. Но Очередная битва с каждым более молодым соперником для россиянина серьезный вызов. Вероятнее всего, Муслим будет разбивать Сонга на протяжении всей дистанции и заберет этот бой судейским решением.

    Ставка: Победа Муслима Салихова по очкам за 2.75.

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    Салихов — Кенан: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на бои. Муслим Салихов одержит очередную победу в UFC?
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