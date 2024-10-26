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    Лерон Мерфи останется непобежденным?

    Мерфи — Иге. Ставка (к. 1.68) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

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    Дэн Иге (справа)
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Лерона Мерфи и Дэна Иге в полулегком весе. Начало — 21:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Мерфи — Иге, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Лерон Мерфи

    Турнирное положение: Британский боец является восходящей звездой полулегкого дивизиона UFC. Он никому не проигрывал в своей карьере и сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге.

    Последние бои: В смешанных единоборствах у него 14 побед и одна ничья. К очередному своему поединку Мерфи подходит на серии из шести выигрышей кряду, а последний из них был добыт в противостоянии с Эдсоном Барбозой по очкам. Благодаря данной виктории, Лерон и сумел забраться в топ-15 в полулегкой весовой категории.

    Состояние бойца: Победная серия Мерфи из шести боев в UFC в полулегком весе делит с Топурией второе-третье место по продолжительности в дивизионе после Евлоева (семь боев). И хоть до верхушки рейтинга британцу еще далековато, но это говорит о невероятном потенциале.

    Дэн Иге

    Турнирное положение: Иге боец, который вечно борется за сохранение прописки в топ-15. Ныне американец располагается на 14-й строчке в ростере полулегкой весовой категории.

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    • Последние бои: За последние 5 поединков у Дэна 3 победы и 2 поражения. В предыдущем из них он уступил единогласным решением судей Диего Лопесу, выйдя на поединок на ультра коротком уведомлении за 4 часа до начала турнира.

    Состояние бойца: О титульных амбициях американца говорить не приходится. Он стабильно проигрывает восходящим звездам и наглядным тому подтверждением является поединок с Лопесом. Однако создать проблемы Иге способен любому.

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    Отметить можно невероятную стойкость и волю к победе. Даже находясь проигрышной ситуации, Иге никогда не сдается.

    Статистика для ставок

    • За последние 5 поединков у Дэна Иге 3 победы и 2 поражения

    • В смешанных единоборствах у Мерфи 14 побед и одна ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: И вновь предпочтение букмекеров отдается более молодому и амбициозному проспекту. На триумф Мерфи можно поставить за 1.32. А вот на успех Иге предлагают сделать ставку за 3.52.

    Прогноз: Едва ли стойкости и выносливости Иге хватит для триумфа над очередной восходящей звездой. Лерон физически мощнее и быстрее. Да и настоящий де-класс в бою с Барбозой говорит о внушительной форме. С учетом того, что Дэн прекрасно держит удар, Лерона ожидает очередная победа по очкам.

    Ставка: Победа Лерона Мерфи по очкам за 1.68.

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    Мерфи — Иге: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Лерон Мерфи останется непобежденным?
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