Лерон Мерфи
Турнирное положение: Британский боец является восходящей звездой полулегкого дивизиона UFC. Он никому не проигрывал в своей карьере и сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге.
Последние бои: В смешанных единоборствах у него 14 побед и одна ничья. К очередному своему поединку Мерфи подходит на серии из шести выигрышей кряду, а последний из них был добыт в противостоянии с Эдсоном Барбозой по очкам. Благодаря данной виктории, Лерон и сумел забраться в топ-15 в полулегкой весовой категории.
Состояние бойца: Победная серия Мерфи из шести боев в UFC в полулегком весе делит с Топурией второе-третье место по продолжительности в дивизионе после Евлоева (семь боев). И хоть до верхушки рейтинга британцу еще далековато, но это говорит о невероятном потенциале.
Дэн Иге
Турнирное положение: Иге боец, который вечно борется за сохранение прописки в топ-15. Ныне американец располагается на 14-й строчке в ростере полулегкой весовой категории.
Последние бои: За последние 5 поединков у Дэна 3 победы и 2 поражения. В предыдущем из них он уступил единогласным решением судей Диего Лопесу, выйдя на поединок на ультра коротком уведомлении за 4 часа до начала турнира.
Состояние бойца: О титульных амбициях американца говорить не приходится. Он стабильно проигрывает восходящим звездам и наглядным тому подтверждением является поединок с Лопесом. Однако создать проблемы Иге способен любому.
Отметить можно невероятную стойкость и волю к победе. Даже находясь проигрышной ситуации, Иге никогда не сдается.
Статистика для ставок
- За последние 5 поединков у Дэна Иге 3 победы и 2 поражения
- В смешанных единоборствах у Мерфи 14 побед и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: И вновь предпочтение букмекеров отдается более молодому и амбициозному проспекту. На триумф Мерфи можно поставить за 1.32. А вот на успех Иге предлагают сделать ставку за 3.52.
Прогноз: Едва ли стойкости и выносливости Иге хватит для триумфа над очередной восходящей звездой. Лерон физически мощнее и быстрее. Да и настоящий де-класс в бою с Барбозой говорит о внушительной форме. С учетом того, что Дэн прекрасно держит удар, Лерона ожидает очередная победа по очкам.
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Ставка: Победа Лерона Мерфи по очкам за 1.68.