В рамках турнира UFC Vegas 99 20 октября пройдет поединок Асу Алмабаева и Матеуса Николау в наилегчайшем весе. Начало — 01:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Алмабаев — Николау, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Асу Алмабаев

Турнирное положение: Асу Алмабаев идет 14-м в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Казахстанский боец в сильнейшей лиге мира еще не потерпел ни единого поражения.

Последние бои: Все предыдущие 3 поединка в UFC Асу выиграл. Два последних закончились в пользу казахстанца единогласным решением. Досрочная победа была в дебюте в противостоянии с Одэ Осборном. Тогда Алмабаев выиграл сабмишном во втором раунде.

Состояние бойца: Общая победная серия в смешанных единоборствах у казахстанского спортсмена составляет 16 поединков подряд. Это говорит о больших перспективах Алмабаева в лучшей лиге мира. Не исключено, что с его нынешними навыками он уже способен конкурировать с представителями первой десятки рейтинга.

Матеус Николау

Турнирное положение: Николау занимает седьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. Правда, дела у бразильца в последнее время обстоят не лучшим образом. Ввиду череды неудач он максимально отдалил себя от титульного поединка.

Последние бои: Карьера бразильского спортсмена в промоушене получилось максимально волнообразной. Николау стартовал с четырех побед подряд, причем над довольно серьезными соперниками из рейтинга. Но уровень топ-5 бразилец не потянул. Сначала уступил досрочно Брэндону Ройвалу, а затем был нокаутирован и Алексом Перезом.

Состояние бойца: Николау переживает серьезный спад. У него ярко выраженные проблемы абсолютно на всех этажах. Тот же Перез удачно удерживал его в клинче, после чего нокаутировал.

А вот сам бразилец финишировал соперников не так часто. У него всего 6 досрочных побед за карьеру в ММА.

Статистика для ставок

Победная серия Алмабаева составляет 16 поединков кряду

Николау проиграл 2 последних своих поединка досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Представитель Казахстана в этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Алмабаева можно поставить за 1.45. На победу Николау предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Сложно понять, как будет действовать Матеус после двух поражений кряду. Рисковать в стойке он точно не станет. Но если так, то у Асу появляется отличная возможность решить исход противостояния в партере. Не исключено, что казахстанец финиширует соперника до середины третьего отрезка, ведь 2 предыдущих боя Николау проиграл именно так.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.35.