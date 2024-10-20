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    Еще один казахстанец ворвется в топы UFC?

    Алмабаев — Николау. Ставка (к. 3.35) и прогноз на ММА, UFC Vegas 99, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алмабаев — Николау
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    Матеус Николау
    В рамках турнира UFC Vegas 99 20 октября пройдет поединок Асу Алмабаева и Матеуса Николау в наилегчайшем весе. Начало — 01:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Алмабаев — Николау, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Асу Алмабаев

    Турнирное положение: Асу Алмабаев идет 14-м в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Казахстанский боец в сильнейшей лиге мира еще не потерпел ни единого поражения.

    Последние бои: Все предыдущие 3 поединка в UFC Асу выиграл. Два последних закончились в пользу казахстанца единогласным решением. Досрочная победа была в дебюте в противостоянии с Одэ Осборном. Тогда Алмабаев выиграл сабмишном во втором раунде.

    Состояние бойца: Общая победная серия в смешанных единоборствах у казахстанского спортсмена составляет 16 поединков подряд. Это говорит о больших перспективах Алмабаева в лучшей лиге мира. Не исключено, что с его нынешними навыками он уже способен конкурировать с представителями первой десятки рейтинга.

    Матеус Николау

    Турнирное положение: Николау занимает седьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. Правда, дела у бразильца в последнее время обстоят не лучшим образом. Ввиду череды неудач он максимально отдалил себя от титульного поединка.

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    • Последние бои: Карьера бразильского спортсмена в промоушене получилось максимально волнообразной. Николау стартовал с четырех побед подряд, причем над довольно серьезными соперниками из рейтинга. Но уровень топ-5 бразилец не потянул. Сначала уступил досрочно Брэндону Ройвалу, а затем был нокаутирован и Алексом Перезом.

    Состояние бойца: Николау переживает серьезный спад. У него ярко выраженные проблемы абсолютно на всех этажах. Тот же Перез удачно удерживал его в клинче, после чего нокаутировал.

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    А вот сам бразилец финишировал соперников не так часто. У него всего 6 досрочных побед за карьеру в ММА.

    Статистика для ставок

    • Победная серия Алмабаева составляет 16 поединков кряду

    • Николау проиграл 2 последних своих поединка досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Представитель Казахстана в этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Алмабаева можно поставить за 1.45. На победу Николау предлагают сделать ставку за 2.85.

    Прогноз: Сложно понять, как будет действовать Матеус после двух поражений кряду. Рисковать в стойке он точно не станет. Но если так, то у Асу появляется отличная возможность решить исход противостояния в партере. Не исключено, что казахстанец финиширует соперника до середины третьего отрезка, ведь 2 предыдущих боя Николау проиграл именно так.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.35.

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    Алмабаев — Николау: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на бои. Еще один казахстанец ворвется в топы UFC?
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