В рамках турнира UFC Vegas 95 11 августа пройдет поединок Кэрол Росы и Пэнни Кианзад в женском легчайшем весе. Начало — 01:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Роса — Кианзад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кэрол Роса

Турнирное положение: На данный момент Роса располагается на восьмой строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC. Но от статуса претендента на титул чемпионки находится далеко.

Последние бои: Кэрол далеко не самый стабильный боец. За 6 последних поединков ее активе паритет — 3 победы и 3 поражения. В предыдущем противостоянии она уступила единогласным решением судей бывшей претендентке на титул Ирен Алдане. Также у нее было и поражение на турнире по грэпплингу от Ракель Каннуто сабмишном.

Состояние бойца: Очевидно, что Кэрол перестала прогрессировать. Слишком часто она показывает неубедительные выступления. Причем проблемы у нее оказывается есть не только в стойке, но и на нижнем этаже, о чем говорит предыдущее поражение в рамках поединка по грэпплингу.

Пэнни Кианзад

Турнирное положение: Кианзад располагается на 11-й строчке в рейтинге данного дивизиона. Пару лет назад она была в топ-5, но после череды неудачных выступлений резко потеряла несколько позиций

Последние бои: У представительницы Швеции в преддверии очередного противостояния аналогичная статистика, как и у грядущей соперницы. Ранее Кианзад трижды победила и трижды проиграла за 6 боев. В последнем поединке Пэнни уступила удушающим приемом в первом раунде Мэйси Чиассон.

Состояние бойца: По предыдущим выступлениям Пэнни зарекомендовала себя, как высококлассного кикбоксера, по крайней мере, когда находилась в своей пиковой форме.

Ранее ей удавалось побеждать за счет агрессии и прессинга в стойке.

Статистика для ставок

За 6 последних поединков в активе Росы 3 победы и 3 поражения

6 из семи предыдущих боев с участием Кианзад дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят фаворитом Кэрол Росу. На ее успех можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как на успех Кианзад предлагают сделать ставку за 2.75.

Прогноз: Текущая форма участниц грядущего поединка говорит о том, что обе девушки далеки от пика. Победителя в данном противостоянии выбрать сложно, но все же у Пэнни есть некоторое преимущество ввиду ее агрессивного стиля и способности драться в высоком темпе все 3 раунда. Также присутствует мотивация прервать серию из двух поражений кряду.

Ставка: Победа Пэнни Кианзад за 2.75.