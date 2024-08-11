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    Кианзад ворвется в топ-10 женского легчайшего веса UFC?

    Роса — Кианзад. Ставка (к. 2.75) и прогноз на ММА, UFC Vegas 95, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Роса — Кианзад
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    Пэнни Кианзад (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 95 11 августа пройдет поединок Кэрол Росы и Пэнни Кианзад в женском легчайшем весе. Начало — 01:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Роса — Кианзад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кэрол Роса

    Турнирное положение: На данный момент Роса располагается на восьмой строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC. Но от статуса претендента на титул чемпионки находится далеко.

    Последние бои: Кэрол далеко не самый стабильный боец. За 6 последних поединков ее активе паритет — 3 победы и 3 поражения. В предыдущем противостоянии она уступила единогласным решением судей бывшей претендентке на титул Ирен Алдане. Также у нее было и поражение на турнире по грэпплингу от Ракель Каннуто сабмишном.

    Состояние бойца: Очевидно, что Кэрол перестала прогрессировать. Слишком часто она показывает неубедительные выступления. Причем проблемы у нее оказывается есть не только в стойке, но и на нижнем этаже, о чем говорит предыдущее поражение в рамках поединка по грэпплингу.

    Пэнни Кианзад

    Турнирное положение: Кианзад располагается на 11-й строчке в рейтинге данного дивизиона. Пару лет назад она была в топ-5, но после череды неудачных выступлений резко потеряла несколько позиций

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    • Последние бои: У представительницы Швеции в преддверии очередного противостояния аналогичная статистика, как и у грядущей соперницы. Ранее Кианзад трижды победила и трижды проиграла за 6 боев. В последнем поединке Пэнни уступила удушающим приемом в первом раунде Мэйси Чиассон.

    Состояние бойца: По предыдущим выступлениям Пэнни зарекомендовала себя, как высококлассного кикбоксера, по крайней мере, когда находилась в своей пиковой форме.

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    Ранее ей удавалось побеждать за счет агрессии и прессинга в стойке.

    Статистика для ставок

    • За 6 последних поединков в активе Росы 3 победы и 3 поражения

    • 6 из семи предыдущих боев с участием Кианзад дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят фаворитом Кэрол Росу. На ее успех можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как на успех Кианзад предлагают сделать ставку за 2.75.

    Прогноз: Текущая форма участниц грядущего поединка говорит о том, что обе девушки далеки от пика. Победителя в данном противостоянии выбрать сложно, но все же у Пэнни есть некоторое преимущество ввиду ее агрессивного стиля и способности драться в высоком темпе все 3 раунда. Также присутствует мотивация прервать серию из двух поражений кряду.

    Ставка: Победа Пэнни Кианзад за 2.75.

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    Роса — Кианзад: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на бои. Кианзад ворвется в топ-10 женского легчайшего веса UFC?
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