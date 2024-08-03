Виктория Дудакова
Турнирное положение: Дудакова является одной из восходящих звезд UFC среди женщин. Она дебютировала в промоушене летом прошлого года, однако у лиги уже есть большие планы на россиянку, потому как Виктория еще не проиграла ни единого боя в своей карьере.
Последние бои: Свой путь в промоушене Виктория начала с яркой победы в наилегчайшем дивизионе над Истеллой Нуньес нокаутом всего лишь за 34 секунды. Далее Дудакова сумела пройти Джин Ю Фрей. Тогда была победа единогласным решением судей.
Состояние бойца: Виктория выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах. Чаще всего она предпочитает драться в стойке и монотонно разбивать своих соперниц на дистанции. Дудакова также неплохо борется. В ее активе есть 4 победы сабмишнами.
Сэм Хьюз
Турнирное положение: Хьюз дебютировала в промоушене 2020 году, но за это время никак не смогла продвинуться вверх по карьерной лестнице. Она даже была на грани увольнения из лиги, но все-таки сумела выровнять ситуацию.
Последние бои: Сэм провела в UFC 7 поединков, в которых одержала 3 победы и потерпела 4 поражения. В последней встрече она единогласно уступила Язмин Ауреги. Отметим, что в UFC у Хьюз была только одна досрочная победа. Ее большинство боев в лиге закончились решениями.
Состояние бойца: Американка является трамплином для восходящих звезд женского минимального дивизиона. У нее довольно много проблем как в стойке, так и в партере.
Стилистически она выглядит удобной соперницей для Дудаковой.
Статистика для ставок
- Сэм Хьюз провела в UFC 7 поединков, в которых одержала 3 победы и потерпела 4 поражения
- Виктория Дудакова выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Виктория Дудакова в этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.50, тогда как на успех Хьюз предлагают сделать ставку за 2.66.
Прогноз: Соперница, у которой поражений в UFC больше, чем выигрышей, не выглядит серьезной угрозой для непобежденной Виктории. Россиянка моложе, быстрее и физически сильнее. Хьюз станет для Дудаковой очередной легкой мишенью.
Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 1.50