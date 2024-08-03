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    Виктория Дудакова снова останется непобежденной?

    Дудакова — Хьюз. Ставка (к. 1.81) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дудакова — Хьюз
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    Сэм Хьюз
    В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Виктории Дудаковой и Сэм Хьюз в женском минимальном весе. Начало — 19:55 (мск). Ставка и прогноз на матч Дудакова — Хьюз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Виктория Дудакова

    Турнирное положение: Дудакова является одной из восходящих звезд UFC среди женщин. Она дебютировала в промоушене летом прошлого года, однако у лиги уже есть большие планы на россиянку, потому как Виктория еще не проиграла ни единого боя в своей карьере.

    Последние бои: Свой путь в промоушене Виктория начала с яркой победы в наилегчайшем дивизионе над Истеллой Нуньес нокаутом всего лишь за 34 секунды. Далее Дудакова сумела пройти Джин Ю Фрей. Тогда была победа единогласным решением судей.

    Состояние бойца: Виктория выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах. Чаще всего она предпочитает драться в стойке и монотонно разбивать своих соперниц на дистанции. Дудакова также неплохо борется. В ее активе есть 4 победы сабмишнами.

    Сэм Хьюз

    Турнирное положение: Хьюз дебютировала в промоушене 2020 году, но за это время никак не смогла продвинуться вверх по карьерной лестнице. Она даже была на грани увольнения из лиги, но все-таки сумела выровнять ситуацию.

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    • Последние бои: Сэм провела в UFC 7 поединков, в которых одержала 3 победы и потерпела 4 поражения. В последней встрече она единогласно уступила Язмин Ауреги. Отметим, что в UFC у Хьюз была только одна досрочная победа. Ее большинство боев в лиге закончились решениями.

    Состояние бойца: Американка является трамплином для восходящих звезд женского минимального дивизиона. У нее довольно много проблем как в стойке, так и в партере.

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    Стилистически она выглядит удобной соперницей для Дудаковой.

    Статистика для ставок

    • Сэм Хьюз провела в UFC 7 поединков, в которых одержала 3 победы и потерпела 4 поражения

    • Виктория Дудакова выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Виктория Дудакова в этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.50, тогда как на успех Хьюз предлагают сделать ставку за 2.66.

    Прогноз: Соперница, у которой поражений в UFC больше, чем выигрышей, не выглядит серьезной угрозой для непобежденной Виктории. Россиянка моложе, быстрее и физически сильнее. Хьюз станет для Дудаковой очередной легкой мишенью.

    Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 1.50

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