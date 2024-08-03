В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Виктории Дудаковой и Сэм Хьюз в женском минимальном весе. Начало — 19:55 (мск). Ставка и прогноз на матч Дудакова — Хьюз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Виктория Дудакова

Турнирное положение: Дудакова является одной из восходящих звезд UFC среди женщин. Она дебютировала в промоушене летом прошлого года, однако у лиги уже есть большие планы на россиянку, потому как Виктория еще не проиграла ни единого боя в своей карьере.

Последние бои: Свой путь в промоушене Виктория начала с яркой победы в наилегчайшем дивизионе над Истеллой Нуньес нокаутом всего лишь за 34 секунды. Далее Дудакова сумела пройти Джин Ю Фрей. Тогда была победа единогласным решением судей.

Состояние бойца: Виктория выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах. Чаще всего она предпочитает драться в стойке и монотонно разбивать своих соперниц на дистанции. Дудакова также неплохо борется. В ее активе есть 4 победы сабмишнами.

Сэм Хьюз

Турнирное положение: Хьюз дебютировала в промоушене 2020 году, но за это время никак не смогла продвинуться вверх по карьерной лестнице. Она даже была на грани увольнения из лиги, но все-таки сумела выровнять ситуацию.

Последние бои: Сэм провела в UFC 7 поединков, в которых одержала 3 победы и потерпела 4 поражения. В последней встрече она единогласно уступила Язмин Ауреги. Отметим, что в UFC у Хьюз была только одна досрочная победа. Ее большинство боев в лиге закончились решениями.

Состояние бойца: Американка является трамплином для восходящих звезд женского минимального дивизиона. У нее довольно много проблем как в стойке, так и в партере.

Стилистически она выглядит удобной соперницей для Дудаковой.

Статистика для ставок

Сэм Хьюз провела в UFC 7 поединков, в которых одержала 3 победы и потерпела 4 поражения

Виктория Дудакова выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Виктория Дудакова в этом противостоянии считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.50, тогда как на успех Хьюз предлагают сделать ставку за 2.66.

Прогноз: Соперница, у которой поражений в UFC больше, чем выигрышей, не выглядит серьезной угрозой для непобежденной Виктории. Россиянка моложе, быстрее и физически сильнее. Хьюз станет для Дудаковой очередной легкой мишенью.

Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 1.50