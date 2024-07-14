Бонфим оформит досрочную победу в бою с Лусой?

Габриэль Бонфим
Турнирное положение: Бонфим является восходящей звездой полусреднего дивизиона UFC. Бразилец постепенно проделывает себе дорогу к топ-15 данного дивизиона.
Последние бои: Габриэль дебютировал в промоушене в январе прошлого года с яркой победы сабмишном в первом раунде над Муниром Лаззесом. Далее он аналогичным образом победил Тревина Джайлса, но вот в предыдущем поединке потерпел поражение техническим нокаутом от Никласа Далби во втором раунде.
Состояние бойца: Бразилец ранее запомнился высоким уровнем борьбы. В грэпплинге он может даже дать бой представителям топ-15. Однако нехватка опыта явно сказывается на неумении Бонфима раскладывать силы на дистанции. Так что кардио — это пожалуй главная проблема бразильского проспекта.
Эндж Луса
Турнирное положение: Эндж Луса типичный середняк весовой категории до 77,1 кг. Как и предстоящий соперник, пока что одним из участников титульной гонки швейцарец не является.
Последние бои: У Энджа аналогичная статистика в UFC, как и у Бонфима. В его активе 2 победы и одно поражение в промоушене. Но также у Лусы есть один поединок, который был признан не состоявшимся. Отметим, что ярким финишером швейцарец не является и все предыдущие его бои в промоушене дошли до решения.
Состояние бойца: Эндж представляет собой довольно атлетичного бойца. Однако с завершением поединков в свою пользу досрочно у него есть проблемы. Как в стойке так и в партере, швейцарцу не хватает технической оснащенности.
И в своих поединках он чаще берет хорошим кардио, а не тактической работой.
Статистика для ставок
- 3 предыдущих поединка Лусы в UFC дошли до судейского решения
- Бонфим выиграл 5 раз из шести последних боев досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят Бонфима явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.26. На победу Лусы предлагают поставить за 4.05.
Прогноз: Бонфим традиционно будет рассчитывать на свои навыки в партере. Ранее в своей карьере Луса не сталкивался с такими борцами. Тем более, что у Габриэля 5 из шести предыдущих побед были достигнуты досрочно. Эндж просто пополнит резюме бразильца и станет для него легкой мишенью. Вряд ли Луса продержится до решения.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.75.