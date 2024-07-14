Бонфим оформит досрочную победу в бою с Лусой?

В рамках турнира UFC Denver 14 июля пройдет поединок Габриэля Бонфима и Энджа Лусы в полусреднем весе. Начало — 06:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Бонфим — Луса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Габриэль Бонфим

Турнирное положение: Бонфим является восходящей звездой полусреднего дивизиона UFC. Бразилец постепенно проделывает себе дорогу к топ-15 данного дивизиона.

Последние бои: Габриэль дебютировал в промоушене в январе прошлого года с яркой победы сабмишном в первом раунде над Муниром Лаззесом. Далее он аналогичным образом победил Тревина Джайлса, но вот в предыдущем поединке потерпел поражение техническим нокаутом от Никласа Далби во втором раунде.

Состояние бойца: Бразилец ранее запомнился высоким уровнем борьбы. В грэпплинге он может даже дать бой представителям топ-15. Однако нехватка опыта явно сказывается на неумении Бонфима раскладывать силы на дистанции. Так что кардио — это пожалуй главная проблема бразильского проспекта.

Эндж Луса

Турнирное положение: Эндж Луса типичный середняк весовой категории до 77,1 кг. Как и предстоящий соперник, пока что одним из участников титульной гонки швейцарец не является.

Последние бои: У Энджа аналогичная статистика в UFC, как и у Бонфима. В его активе 2 победы и одно поражение в промоушене. Но также у Лусы есть один поединок, который был признан не состоявшимся. Отметим, что ярким финишером швейцарец не является и все предыдущие его бои в промоушене дошли до решения.

Состояние бойца: Эндж представляет собой довольно атлетичного бойца. Однако с завершением поединков в свою пользу досрочно у него есть проблемы. Как в стойке так и в партере, швейцарцу не хватает технической оснащенности.

И в своих поединках он чаще берет хорошим кардио, а не тактической работой.

Статистика для ставок

3 предыдущих поединка Лусы в UFC дошли до судейского решения

Бонфим выиграл 5 раз из шести последних боев досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят Бонфима явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.26. На победу Лусы предлагают поставить за 4.05.

Прогноз: Бонфим традиционно будет рассчитывать на свои навыки в партере. Ранее в своей карьере Луса не сталкивался с такими борцами. Тем более, что у Габриэля 5 из шести предыдущих побед были достигнуты досрочно. Эндж просто пополнит резюме бразильца и станет для него легкой мишенью. Вряд ли Луса продержится до решения.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.75.