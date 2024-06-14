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    Денис Гольцов быстро расправится с бывшим соперником Джона Джонса?

    Гольцов — Сантос. Ставка (к. 1.53) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гольцов — Сантос
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    Денис Гольцов
    В рамках турнира PFL vs Bellator 14 июня пройдет поединок Дениса Гольцова и Тиаго Сантоса в тяжелом весе. Начало — 04:20 (мск). Гольцов — Сантос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Денис Гольцов

    Турнирное положение: Денис Гольцов — финалист последнего Гран-при PFL в тяжелом дивизионе. Однако стать чемпионом лиги ему пока что не удалось.

    Последние бои: К своему очередному поединку российский тяжеловес подходит в очень хорошей форме. За 7 предыдущих боев в активе Гольцова 6 побед и только одно поражение. Он проигрывал нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при в прошлом году Ренану Феррейре. У остальных соперников на данном отрезке Денис уверенно выиграл.

    Состояние бойца: В последнем бою Гольцов нокаутировал Линтона Васселла. Денис является призером мировых первенств по самбо, однако со временем она подтянул и навыки в стойке. Так что у этого бойца всегда есть несколько планов на поединок.

    Тиаго Сантос

    Турнирное положение: Сантос бывший претендент на титул в полутяжелом весе UFC. Он дал очень конкурентный бой самому Джону Джонсу, но так и не смог стать чемпионом лучшей лиги мира. Впрочем, в PFL дела у него тоже складываются не лучшим образом.

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    • Последние бои: Статистика Тиаго выглядит просто ужасной. У него только одна победа за 7 последних поединков. В дебютном противостоянии в PFL с Йоэлем Ромеро бразилец потерпел поражение по очкам.

    Состояние бойца: Спад Тиаго начался, как раз, после титульного боя с Джонсом. Далее бразилец стал легкой мишенью абсолютно для каждого соперника кроме Джонни Уокера (победа по очкам).

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    Но в подавляющем большинстве боев Сантос выглядел неконкурентоспособным абсолютно на всех этажах.

    Статистика для ставок

    • У Тиаго Сантоса только одна победа за 7 последних поединков

    • В семи предыдущих поединках с участием Сантоса заходила ставка на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Дениса Гольцова явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.22, тогда как на успех Сантоса предлагают поставить за 4.20.

    Прогноз: Тот факт, что Тиаго дебютирует в тяжелом везение означает отсутствие весогонки и более лучшее самочувствие во время поединка. Возможно, в двух стартовых раундах он сумеет сдерживать натиск Гольцова, однако это будет одностороннее доминирование от россиянина. И вполне, вероятно, Денис все-таки сумеет удосрочить оппонента ближе к концу встречи.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.53.

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    Гольцов — Сантос. В рамках турнира PFL vs Bellator 14 июня пройдет поединок Дениса Гольцова и Тиаго Сантоса в тяжелом весе. Начало — 04:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Гольцов — Сантос с коэффициентом 1.53.
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