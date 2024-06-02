В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 2 июня пройдет поединок Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилэя в тяжелом весе. Начало — 01:05 (мск). Уайлдер — Чжилэй: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Деонтей Уайлдер

Турнирное положение: Деонтей Уайлдер бывший доминирующий чемпион в тяжелом весе по версии WBC. Но сейчас он идет лишь седьмым в рейтинге по этой линии.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Уайлдера 3 поражения и 2 победы. Он дважды уступил нокаутом Тайсону Фьюри. А в последнем поединке сенсационно проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

Состояние бойца: В связи с возрастом в 37 лет Деонтей пошел на спад. У него посредственная физическая форма. Также снизилась и точность ударов. Поэтому финишировать соперников ему стало гораздо сложнее. Однако сила удара все та же. Наглядное тому подтверждение — его жесткий нокаут в поединке с Робертом Хелениусом в первом раунде.

Чжан Чжилэй

Турнирное положение: Чжан Чжилэй бывший временный чемпион в тяжелом дивизионе по линии WBO. Сейчас он располагается на второй строчке в рейтинге по данной версии.

Последние бои: Точно так же как и Уайлдер, китайский боксер проиграл последний поединок Джозефу Паркеру единогласным решением судей. Чжан дважды отправил новозеландца в нокдаун, но пропустил слишком много ударов. За 5 предыдущих поединков у Чжилэя 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Китайский боксер еще старше Уайлдера. Ему 40 лет и с выносливостью у него есть определенные проблемы.

Но как и у противника, у Чжилэя очень сильный удар. Вдобавок, он дерется в стойке левши, а это вызывает определенные неудобства у соперников.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в активе Уайлдера 3 поражения и 2 победы

5 из шести последних боев с участием Уайлдера закончились нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии, по мнению букмекеров, Чжан Чжилэй является небольшим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.73. На успех Уайлдера предлагают сделать ставку за 2.22.

Прогноз: Далеко не всегда в поединке двух выдающихся панчеров случается быстрый нокаут. Боксеры прекрасно знают силу удара друг друга. Их поединок начнется в спокойном темпе. Никто не станет лезть вперед за досрочным финишем в первой половине встречи, потому как это может грозить контратакой и нокаутом со стороны противника.

Ставка: Тотал больше 5,5 за 1.50.