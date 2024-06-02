ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиБольше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения «Порту» под руководством Жозе Моуринью стал победителем ЛЧ в 2004 годуСможет ли кто-то повторить подвиг «Порту» в Лиге чемпионов? «Реал» Мадрид — чемпион Испании в сезоне-2023/2024Пугающее доминирование «Реала», токсичная «Барса» и слабый дебют Захаряна. Итоги сезона в Ла Лиге
  • 20:56
    • Николич станет главным тренером ЦСКА, если Федотов будет уволен
  • 19:52
    • Свентек разобралась с Боузковой и сыграет с Потаповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 19:46
    • Потапова победила Синьюй Ван и пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Будет ли быстрый финиш в бою Уайлдера и Чжилэя?

    Уайлдер — Чжилэй. Ставка (к. 1.50) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 2 июня 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Тайсон Фьюри Прогнозы на Деонтей Уайлдер
    Прогноз и ставки на Уайлдер — Чжилэй
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деонтей Уайлдер
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 2 июня пройдет поединок Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилэя в тяжелом весе. Начало — 01:05 (мск). Уайлдер — Чжилэй: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Деонтей Уайлдер

    Турнирное положение: Деонтей Уайлдер бывший доминирующий чемпион в тяжелом весе по версии WBC. Но сейчас он идет лишь седьмым в рейтинге по этой линии.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Уайлдера 3 поражения и 2 победы. Он дважды уступил нокаутом Тайсону Фьюри. А в последнем поединке сенсационно проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

    Состояние бойца: В связи с возрастом в 37 лет Деонтей пошел на спад. У него посредственная физическая форма. Также снизилась и точность ударов. Поэтому финишировать соперников ему стало гораздо сложнее. Однако сила удара все та же. Наглядное тому подтверждение — его жесткий нокаут в поединке с Робертом Хелениусом в первом раунде.

    Чжан Чжилэй

    Турнирное положение: Чжан Чжилэй бывший временный чемпион в тяжелом дивизионе по линии WBO. Сейчас он располагается на второй строчке в рейтинге по данной версии.

  • «Я бы нокаутировал Усика если знал, что проигрываю». Громкое интервью Фьюри после первого поражения на ринге
  • По словам Фьюри, он не стал финишировать Усика только потому, что был уверен в победе по очкам. Однако Тайсон просчитался
  • 21/05/2024

    • Последние бои: Точно так же как и Уайлдер, китайский боксер проиграл последний поединок Джозефу Паркеру единогласным решением судей. Чжан дважды отправил новозеландца в нокдаун, но пропустил слишком много ударов. За 5 предыдущих поединков у Чжилэя 3 победы и 2 поражения.

    Состояние бойца: Китайский боксер еще старше Уайлдера. Ему 40 лет и с выносливостью у него есть определенные проблемы.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Но как и у противника, у Чжилэя очень сильный удар. Вдобавок, он дерется в стойке левши, а это вызывает определенные неудобства у соперников.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Уайлдера 3 поражения и 2 победы

    • 5 из шести последних боев с участием Уайлдера закончились нокаутами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии, по мнению букмекеров, Чжан Чжилэй является небольшим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.73. На успех Уайлдера предлагают сделать ставку за 2.22.

    Прогноз: Далеко не всегда в поединке двух выдающихся панчеров случается быстрый нокаут. Боксеры прекрасно знают силу удара друг друга. Их поединок начнется в спокойном темпе. Никто не станет лезть вперед за досрочным финишем в первой половине встречи, потому как это может грозить контратакой и нокаутом со стороны противника.

    Ставка: Тотал больше 5,5 за 1.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал Саранди — Расинг Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Германия (жен) — Польша (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Тун — Грасcхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.28
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды (жен) — Финляндия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Англия (жен) — Франция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Касима Антлерс — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Де Минор — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Махач — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уайлдер — Чжилэй. В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 2 июня пройдет поединок Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилэя в тяжелом весе. Начало — 01:05 (мск). / Ставка и прогноз на матч Уайлдер — Чжилэй с коэффициентом 1.50.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры