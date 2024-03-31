В рамках турнира UFC Atlantic City 31 марта пройдет поединок Висенте Люке и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 07:10 (мск). Люке — Бакли: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Висенте Люке

Турнирное положение: Bисенте Люке располагается на 11-й строчке в рейтинге полусредней весовой категории. Он является одним из самых опытных бойцов данного дивизиона и довольно давно пребывает в топ-15.

Последние бои: Еще недавно «Ассасин» шел на серии из четырех побед кряду, однако далее потерпел 2 поражения подряд от Джеффа Нила и Белала Мухаммада, вследствие чего выпал из топ-10. В последнем своем поединке ему удалось одолеть единогласным решением судей бывшего чемпиона легкой весовой категории Рафаэля Дос Аньоса.

Состояние бойца: Нельзя сказать, что Люке сейчас на спаде. Просто данный боец не может сдвинуться с места и продвинуться вверх по рейтингу. Ему трудно конкурировать физически крепкими и выносливыми оппонентами. Так что в нынешних реалиях Висенте гроза середняков.

Хоакин Бакли

Турнирное положение: Бакли несколько лет пытался попасть в топ-15 среднего дивизиона и даже проводил поединки с рейтинговыми бойцами. Но со временем он спустился в категорию до 77.1 кг, чтобы перезагрузить карьеру и надо признать, у него получилось это довольно неплохо. Теперь Хоакин потенциальный кандидат на попадание в топ-15 в полусреднем весе.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе американского бойца 3 победы и 2 поражения. В средней весовой категории он выиграл у Альберта Дураева, а затем уступил Кертису и Имавову. Перебравшись в полусредний дивизион, Бакли нокаутировал Андре Фильо и выиграл решением у Алекса Мороно в последнем бою.

Состояние бойца: После небольшого спада у Бакли вновь начался подъем. Он довольно комфортно чувствует себя в полусредней весовой категории и навязывает конкуренцию представителям данного дивизиона за счет невероятной физической мощи.

Технически и тактически Хоакин не самый обученный боец. Но ввиду невероятного атлетизма потушить свет в глазах он может любому оппоненту.

Статистика для ставок

Бакли выиграл 5 из семи предыдущих поединков в UFC

4 из шести предыдущих боев с участием Люке заканчивались досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии, по мнению букмекеров, нет явного фаворита. Шансы обоих противников на успех оцениваются примерно одинаково. На выигрыш Люке предлагают сделать ставку за 1.85, а на победу Бакли можно поставить за 2.00.

Прогноз: Люке всегда было трудно соперничать с физически крепкими оппонентами. Он не обладает настолько сильным ударом, как Бакли, и не является мастером приемов на земле. Хоакин будет на протяжении всей встречи напрягать оппонента силовыми ударами и доведет поединок до логического завершения в свою пользу.

Ставка: Победа Хоакина Бакли за 2.00.