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    Немков удачно дебютирует в тяжелом весе и финиширует Каппеллозу?

    Каппеллоза — Немков. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Каппеллоза — Немков
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    Вадим Немков
    В рамках турнира PFL vs Bellator 25 февраля пройдет поединок Бруно Каппеллозы и Вадима Немкова в тяжелом весе. Начало — 00:35 (мск). Каппеллоза — Немков: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бруно Каппеллоза

    Турнирное положение: В 2021 году бразильский тяжеловес стал победителем Гран-при PFL. Но продолжить выступать на том же уровне ему не удалось. Череда последующих травм привела к тому, что Каппеллоза превратился из чемпиона в бойца уровнем чуть выше среднего.

    Последние бои: За 5 последних поединков у Каппеллозы 4 победы и одно поражение. Однако предыдущий его бой проходил полтора года назад. И с тех пор бразилец больше не появлялся в клетке.

    Состояние бойца: Простой в полтора года вызывает вопросы о конкурентоспособности Бруно в нынешних реалиях. Ранее он финишировал одного соперника за другим, но сложно представить, в какой физической форме бразилец выйдет в октагон теперь.

    Вадим Немков

    Турнирное положение: Вадим Немков бывший чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе и лидер промоушен в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Его по праву можно считать доминирующим чемпионом, потому как ранее россиянин зачистил весь дивизион.

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    • Последние бои: За 5 последних поединков в активе Немкова нет ни единого поражения. В предыдущей встрече он защитил титул, выиграв единогласным решением судей у заслуженного кубинского ветерана Йоэля Ромеро, ранее дравшегося за пояс UFC в среднем весе.

    Состояние бойца: Удачные выступления Немкова против таких звезд, как Ромеро, Бейдер и Андерсон говорят о том, что россиянин пребывает в хорошей форме.

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    В полутяжелом дивизионе у него уже нет конкурентов. Его универсализм вполне может помочь ему добиться успехов и в дивизионе выше.

    Статистика для ставок

    • Немков выиграл предыдущие 11 поединков кряду

    • 3 из пяти последних боев с участием Вадима Немкова дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем бою, по мнению букмекеров, у Бруно Каппеллозы очень мало шансов на успех. Бразилец явный андердог, на победу которого можно поставить с коэффициентом 5.45. На победу Немкова предлагают сделать ставку за 1.15.

    Прогноз: С учетом того, что Немков далеко не каждого соперника финишировал в своей категории, раннего нокаута или сабмишна ожидать от него в дебютном бою в тяжелом дивизионе не стоит. Бразилец андердог, но продержаться хотя бы до середины второго раунда в противостоянии с менее габаритным оппонентом он точно способен.

    Ставка: Тотал больше 1,5 за 1.85.

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    Каппеллоза — Немков: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. . Немков удачно дебютирует в тяжелом весе и финиширует Каппеллозу?
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